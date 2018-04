WWE Greatest Royal Rumble: Undertaker beerdigt Rusev Day in Saudi-Arabien

In Jeddah in Saudi-Arabien veranstaltete die WWE Freitagabend den größten Royal Rumble der Geschichte mit 50 Teilnehmern, darunter große Namen wie Daniel Bryan, Rey Mysterio, Chris Jericho sowie der spätere Sieger Braun Strowman. Zudem wartete man mit einer gewaltigen Card auf, die unter anderen The Undertaker vs. Rusev in einem Casket Match und John Cena vs. Triple H sowie sieben Titel-Matches zu bieten hatte.

John Cena vs. Triple H

Sieger: John Cena nach zwei Attitude Adjustments in Serie. Ein gut gewählter Opener, bei dem die Stimmung aufgrund der großen Namen ordentlich hochkochte. Das Match bot ordentliches Wrestling, allerdings mit einer sehr geringen Geschwindigkeit. Langzeitbedeutung des Ergebnisses: Null.

WWE Cruiserweight Champion Cedric Alexander vs. Kalisto

Sieger und weiterhin WWE Cruiserweight Champion: Cedric Alexander per Lumbar Check als Konter gegen den Salida del Sol. Kalisto musste als Übergangsgegner herhalten, um den Champion weiter aufzubauen, während der Titleshot von Murphy aufgrund von dessen "Gewichtsproblemen" bis zu einem späteren Zeitpunkt, vermutlich bei einem regulären PPV, warten muss. Die Action war schnell und hochklassisch mit ein paar Botches, aus dem Publikum waren aber kaum Reaktionen zu hören.

Bray Wyatt & Woken Matt Hardy vs. Sheamus & Cesaro (to crown the new Raw Tag Team Champions)

Sieger und neue Raw Tag Team Champions: Bray Wyatt & Woken Matt Hardy per Wheelbarrow/Twist of Fate-Kombination. Auch wenn zuletzt Gerüchte aufkamen, dass die Verantwortlichen bereuen würden, The Bar zu SmackDown geschoben zu haben und die Gelegenheit nutzen könnten, Sheamus & Cesaro zurück zum roten Brand zu holen - dieses Ergebnis war absolut vorhersehbar. Das aktuelle Odd Couple wird nun über die Titel weiter aufgebaut, bevor über kurz oder lang Bray wieder gegen Matt turnen und die Fehde neu entfachen wird. Eine sinnvolle Entscheidung, vorausgesetzt, dass man den Rest der neu aufgebauten Raw-Tag-Division parallel ebenfalls aufbaut.

United States Champion Jeff Hardy vs. Jinder Mahal

Sieger: Jeff Hardy per Swanton Bomb. Ein kurzes, schwaches Match mit dem einzig logischen Sieger Jeff Hardy, dessen Weg perspektivisch Richtung WWE Championship gehen sollte. Mahal hingegen hat in den letzten Wochen einige Niederlagen angesammelt und benötigt, falls man bei Raw ernsthafte Pläne mit ihm haben sollte, dringend ein paar Erfolge. Seine Leistung in diesem Match empfiehlt dafür leider einmal mehr nicht. Trauriges Lowlight war Hardys Whisper in the Wind, bei dem Jinder zu weit weg stand, woraufhin Jeff daneben sprang und Mahal sich dann, wenige Sekunden später, auch fallen ließ. Ein peinlicher Botch, der passieren kann, aber bei ihm einfach in das insgesamt sehr unglücklich wirkende Gesamtbild passt.

WWE Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien: Die Mega-Show in Bildern © WWE 1/41 Aufgrund eines Zehnjahresvertrags mit Saudi-Arabien über eine "strategische Multi-Plattform-Partnerschaft" geben sich die WWE-Stars in Fernost die Ehre. SPOX zeigt die besten Bilder des Riesen-Events. © WWE 2/41 Den Auftakt in Jeddah machten ein gut gelaunter John Cena ... © WWE 3/41 ... und ein weniger gut gelaunter Triple H. © WWE 4/41 Beim Kampf ging es zwar um keinen Titel, doch allein die Namen hielten das, was sie verprachen - mit dem besseren Ende für "The Prototype". © WWE 5/41 Nicht nur die Zuschauer hatten sichtlich ihren Spaß. © WWE 6/41 Im zweiten Match des Abends war WWE Cruiserweight Champion Cedric Alexander gegen Kalisto gefordert. Gegen den fliegenden Maskenmann hatte der Champ so seine Probleme. Den Gürtel konnte er dennoch verteidigen. © WWE 7/41 Weiter ging es mit dem Turnierfinale um den vakante WWE-Raw-Tag-Team-Titel. Bray Wyatt und Matt Hardy gegen The Bar (Cesaro und Sheamus). © WWE 8/41 Lange sah es gut aus für Sheamus und seinen Schweizer Kollegen ... © WWE 9/41 Gegen die Wucht des verrückten Bray Wyatt, The Eater, kam The Bar jedoch einfach nicht an. © WWE 10/41 Vom neuen Hardy-Champion zum amtierenden Hardy-Champion. Bruder Jeff verteidigte seinen United-States-Gürtel gegen Jinder Mahal. © WWE 11/41 Und das mit Erfolg - auf spektakuläre Weise. © WWE 12/41 Spektakulär ging's weiter. Die Usos (Jey und Jimmy Uso) wollten ihren SmackDown-Tag-Team-Titel von den Bludgeon Brothers (Harper und Rowan) zurück. © WWE 13/41 Dass Harper und Rowan noch immer wie unbezwingbare Monster auftreten, hatten die Usos wohl nicht erwartet. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Hauptsache die Sneaker bleiben weiß. © WWE 14/41 Was soll man dagegen machen? © WWE 15/41 Es folgte ein 4-Mann-Ladder-Match, ja, die WWE spielte einige Trümpfe in Jeddah aus. Und Fin Balor war richtig gut drauf. Hier bekommt das Samoa Joe zu spüren. © WWE 16/41 Dann nahm sich The Demon The Miz zur Brust - oder besser zu den Füßen. © WWE 17/41 Balor war ganz nah dran am Intercontinental-Gürtel, doch Seth Rollins bleibt mit diesem Last-Minute-Steal weiterhin Champion. © WWE 18/41 Noch ein klein bisschen mehr Promo gefällig? Na gut. Die Daivari Brothers, zwei WWE-Stars mit iranischen Wurzeln provozierten das ganze Stadion mit ihrem Auftritt: "Das nennt ihr in Saudi-Arabien Athleten?" © WWE 19/41 Klar, dafür gab's eine Abreibung. Nessar, Hussein, Mansoour, und Faisal, die sich in mehreren Tryouts für diesen Auftritt qualifizierten, wurden bejubelt. Erinnert ein wenig an den Wiese-Move in Deutschland. © WWE 20/41 Aber zurück zu den großen WWE-Stars. Shinsuke Nakamura forderte AJ Styles um dessen WWE Championship heraus. © WWE 21/41 Viel gab es dabei für den Japaner nicht zu holen. Erst recht keinen Gürtel. © WWE 22/41 Endlich kam es zum vorläufigen Highlights des Abends. © WWE 23/41 The Undertaker brachte die Arena zum Beben. © WWE 24/41 Und der Oldie brachte ein kleines Souvenir mit. Es wartete das erste Sargmatch seit beinahe zehn Jahren auf die Zuschauer in Jeddah. © WWE 25/41 Rusev war der Leidtragende der langen Wartezeit des Bestatters. © WWE 26/41 Einen Tombstone steckt man nicht so leicht weg. © WWE 27/41 Deckel druff, fertig. © WWE 28/41 Ein Highlight jagt das nächste: Roman Reigns stand Universal-Champion Brock Lesnar in einem Stahlkäfigkampf gegenüber. © WWE 29/41 The Beast Incarnate machte seinem Namen jedoch alle Ehre. © WWE 30/41 Trotz einiger starken Momente von Reigns behielt Lesnar seinen Gürtel. © WWE 31/41 Und schließlich war es soweit: der erste 50-Mann-Royal-Rumble der WWE-Geschichte. Normalerweise werfen sich nur 30 Wrestler gegenseitig über die Ringseile. © WWE 32/41 The New Day mischte natürlich als Tag Team gemeinsam den Laden auf. Unten wird artig gewartet. © WWE 33/41 Andere wie etwa Hirkoi Sumi und Mark Henry gingen es gemächlicher an. © WWE 34/41 Für den nötigen Spaß war natürlich auch gesorgt. Hornswoggle enterte als zwölfter Mann den Ring. © WWE 35/41 Rey Mysterio zeigt seinen 619. Alles, was das WWE-Herz begehrt! © WWE 36/41 Für den historischen Rumble stieg sogar RAW-GM und WWE-Hall-of-Famer Kurt Angle wieder in den Ring - und räumte erstmal auf. © WWE 37/41 Selbst The Great Khali war am Start. Ein 2,16 Meter großer Fleischberg - nett. © WWE 38/41 Randy Orton kam als 35. in den Ring und teilte selbst gegen Braun Strowman, der als 41. ins Geschehen eingriff, noch ordentlich aus. Übrigens: Rey Misterio kam bereits als Nummer 28. © WWE 39/41 Natürlich gab sich auch WWE-Commissioner Shane McMahon die Ehre. © WWE 40/41 Und plötzlich waren es nur noch zwei. 48 Wrestler waren ausgeschieden. Übrig für den finalen Showdown des Abends blieben Braun Strowman und Colin Cassady, der als 49. in den Ring stieg. © WWE 41/41 Und der Gewinner ist ... "The Monster Among Men" - Braun Strowman. Für den Sieg gibt's nicht nur einen netten Gürtel, sondern auch einen "kleinen" Pokal.

SmackDown Tag Team Champions The Bludgeon Brothers vs. The Usos

Sieger und weiterhin SmackDown Tag Team Champions: The Bludgeon Brothers durch The Bludgeoning. Ein weiteres kurzes Match, bei dem die Regentschaft der Champions nie in Gefahr wirkte. Während dies Sinn macht, um die beiden Hünen endlich glaubwürdig darzustellen, überrascht gleichzeitig, wie unspektakulär die Usos hier verloren haben. Es würde Sinn machen, Jimmy & Jey vorerst aus dem Titelrennen zu nehmen und idealerweise in eine Fehde mit The Bar zu stecken, da beide Teams erst mal wieder Momentum aufbauen müssen, während Harper & Rowan gegen den New Day fehden könnten.

Intercontinental Champion Seth Rollins vs. The Miz vs. Finn Bálor vs. Samoa Joe (Ladder Match)

Sieger und weiterhin Intercontinental Champion: Seth Rollins. In einem der beiden besten Matches des Abends wurden alle vier Männer gut dargestellt und hatten ihre Momente. Das Highlight kam mit dem Finish, nachdem Bálor Samoa Joe ausgeschaltet hatte und zum Titel kletterte. Als er schon die Hände Richtung Gürtel reckte, sprang Seth per Springboard auf die Leiter, schnellte die paar verbleibenden Stufen hinauf und riss den Titel in Rekordgeschwindigkeit aus der Halterung, bevor er sich auf die Ringmatte stürzen ließ. Kein völlig außergewöhnliches Finish, aber es fühlte sich doch neu an.

Vor den Main Events wurden die vier saudi-arabischen Talente aus dem Performance Center vorgestellt, bevor Shawn und Arya Daivari inklusive iranischer Flagge zum Ring kamen und sie unter erwartungsgemäßen Buhrufen beleidigten. Erwartungsgemäß setzte es daraufhin eine kräftige Abreibung und den Feel-Good-Moment für das Publikum.

WWE Champion AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura

Double Countout, nachdem Styles Nakamura draußen über das saudische Pult schleuderte und anschließend weiter verprügelte. Es war ein starkes Match ohne Sieger, bei dem viel wichtiger war, dass am Ende keiner verlor. Die Fehde kann weitergehen, Shinsuke landete einmal mehr einen Low Blow und streute somit zusätzliches Salz in die Wunde. Ein Titelwechsel ist noch nicht erfolgt, erscheint aber für die Zukunft weiterhin denkbar, was sowohl für das Standing des Japaners als auch für die Fehde am wichtigsten ist.

