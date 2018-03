WWE Wrestlemania 34: TV, Livestream, Kämpfe, Austragungsort, Card 2018

Das größte Spektakel des Jahres im Wrestling steht vor der Tür: Die Wrestlemania 34. Bei SPOX findet ihr alle wichtigen Infos zu dem Event.

Der Name verrät es schon: Zum 34. Mal kommt es zum Super Bowl des Wrestlingsports - der Wrestlemania. Stars wie John Cena, Brock Lesnar und der Undertaker wollen einmal mehr eine große Show abliefern.

Wo und wann findet Wrestlemania 34 statt?

Wrestlemania 34 findet am 8. April im Mercedes-Benz-Superdome in New Orleans statt. Die Arena im US-Bundestaat Louisiana fasst 75.000 Zuschauer und ist die Heimstätte des NFL-Teams der New Orleans Saints. Beginn ist um 23.30 Uhr (MESZ).

TV und Livestream: Wo gibt es Wrestlemania 34 live zu sehen?

Die komplette Show ist im deutschen TV nur im Pay-TV via Sky Select empfangbar. Online kann man Wrestlemania auch im Livestream beim WWE Network verfolgen. Dort gibt es derzeit den ersten Monat umsonst. Danach sind alle Kämpfe und Shows nach dem Pay-Per-View-Prinzip im Stream erhältlich.

Wo gibt es Tickets für Wrestlemania 34?

Eintrittskarten für das Event in New Orlens sind offiziell über ticketmaster.com erhältlich. Wer noch keine Tickets hat, aber noch live vor Ort dabei sein will, sollte sich beeilen. Allzu viele Karten sind nicht mehr verfügbar und starten ab einem Eintrittspreis von 337 US-Dollar.

Kämpfe bei Wrestlemania 34: Die Matchcard 2018

Kampf Amtierender Champion Herausforderer I Herausforderer II WWE Universal Championship Brock Lesnar Roman Reigns WWE Championship AJ Styles Shinsuke Nakamura Ronda Rousey & Kurt Angle Stephanie McMahon & Triple H WWE SmackDown Women's Championship Charlotte Flair Asuka WWE RAW Women's Championship Alexa Bliss Nia Jax WWE Intercontinental Championship The Miz Seth Rollins Finn Balor WWE United States Championship Randy Orton Bobby Roode Jinder Mahal WWE RAW Tag Team Championship Cesaro & Sheamus Braun Strowman & tba WWE Cruiserweight Championship Cedric Alexander Mustafa Ali NXT Title Match Andrade Almas Aleister Black NXT Women's Title Match Ember Moon Shayna Baszler

Feststehende Teilnehmer der Andre the Giant Memorial Battle

Dash Wilder

Scott Dawson

Baron Corbin

Mojo Rawley

Tye Dillinger

Feststehende Teilnehmerinnen der Wrestlemania Women's Battle Royal