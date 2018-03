Training im WWE Performance Center: Ist Salchow der nächste Deutsche Profi-Wrestler?

Nicolas Salchow hat im Dezember 2017 einen Vertrag bei der WWE unterschrieben. Wie der Verband mitteilte, stieg der Düsseldorfer nun ins Training im WWE Performance Center ein. SPOX stellt den ehemaligen MMA-Kämpfer vor.

Was hat Nicolas Salchow bisher gemacht?

Vor gut zweieinhalb Jahren wollte der heute 34 Jahre alte Nick Salchow noch als MMA-Kämpfer Karriere machen. "Ich will gegen die Besten der Besten kämpfen. Ich will in den besten Verband der Welt kommen, das ist die UFC", sagte er gegenüber GNP1 TV.

Der gebürtige Düsseldorfer war im Mittelgewicht auf einem ordentlichen Weg. Im Mai 2016 holte Salchow seinen sechsten Sieg im sechsten Kampf. Gegner Steve Montgomery war der dritte, den Salchow bereits in der ersten Runde auf die Bretter schickte.

"Blanka", so lautete Salchows Kampfname in der MMA-Szene (inspiriert von einem Charakter der Videospielreihe Street Fighter), verlor schließlich seinen siebten Kampf im Juli 2016. Gegen Rex Harris verlor er nach Punkten und trat seitdem nie wieder ins Octagon.

Ergebnis Gegner Event Datum Wertung Runde Niederlage Rex Harris World Series Of Fighting 32 30. Juni 2016 nach Punkten 3 Sieg Steve Montgomery House of Fame 5 07. Mai 2016 TKO 1 Sieg Matej Batinic Final Fight Championship 15 21. November 2014 TKO 1 Sieg Christian Skorzik German MMA Championship 5 13. September 2014 Aufgabe 2 Sieg Sascha Massafra Respect Fighting Championship 11 05. April 2014 nach Punkten 3 Sieg Marinko Stjepanovic Serbian Battle Championship 16. November 2013 TKO 1 Sieg Slava Popov Outsider Cup 3 27. November 2004 Aufgabe 1

Wie kam Nicolas Salchow zum Wrestling?

Ein Grund dafür war Salchows Teilnahme an einem Tryout im WWE Performance Center im vergangenen Juni, in dem er die Scouts auf sich aufmerksam machte.

Salchows neues Ziel ist der Einstieg ins Sports-Entertainment. Dafür muss er sich zunächst in der WWE-eigenen Wrestling-Schule beweisen. Beim Wrestling kommt es nicht nur auf die Athletik an, sondern auch auf Charisma und schauspielerisches Talent.

Bis zu einem möglichen ersten Auftritt kann es dauern. "Es sieht zwar so aus, als wären wir über Nacht erfolgreich geworden. Aber das passiert nicht über Nacht", sagte der Schweizer Wrestling-Profi Cesaro im Interview mit ProSieben Maxx. "Ich habe elf Jahre gewrestelt, bevor ich in die WWE kam", fügte er an.

Welche Chancen hat Salchow auf eine WWE-Karriere?

Die Voraussetzungen stimmen bei Salchow. Anders als Tim Wiese hat der 34-Jährige seinen Lebensmittelpunkt aufgrund seiner MMA-Karriere und seiner frisch gegründeten Familie bereits in die USA verlegt.

Das war bei Wiese der ausschlaggebende Punkt, seine WWE-Laufbahn auf Eis zu legen. "Die Amis wollten, dass ich für drei Jahre in die USA komme. Das war für mich keine Option", sagte der ehemalige Bundesliga-Keeper zur Sport Bild.

Salchows Begeisterung für sämtliche Kampfsportarten ist hinlänglich bekannt und weitaus ausgeprägter als bei Wiese. Dass das Abenteuer WWE da nicht unter Blankas Radar blieb, war klar. Als Vorbilder nannte er gegenüber WWE.com die Legenden The Rock und Vader.

