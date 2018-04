Als wäre sie nie weg gewesen: Siegemund siegt in Stuttgart

Laura Siegemund hat ihr Erstrundenspiel beim Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Sie besiegte am späten Dienstagabend die Tschechin Barbora Strycova mit 6:4, 6:3 nach knapp zwei Stunden Spielzeit.

Von Florian Goosmann aus Stuttgart

Man fühlte sich am Dienstagabend direkt ein Jahr zurückversetzt: Laura Siegemund betrat die Porsche Arena unter großem Applaus, sie winkte lange und marschierte entschlossenen Schrittes zur Bank, im schwarzen Kleid und mit Kompressionsstrümpfen, wie im Vorjahr. Die Bandage, die sie noch bei den Turnieren vorher und beim Tiebreak-Event am Vortag trug - weg.

Never change a winning outfit? Vor einem Jahr spielte Siegemund die Woche ihres Lebens, siegte über drei Top-Ten-Spielerinnen und holte am Ende ihren größten Turniersieg.

Danach folgte eine bittere Leidenszeit. Der Kreuzbandriss, den sie sich nur kurz darauf beim Turnier in Nürnberg zuzog, setzte sie bis Anfang März außer Gefecht - aber Siegemund wirkte in Stuttgart, als sei sie nie weg gewesen.

Gegen Barbora Strycova gab es das erwartete Spiel zweier Akteurinnen, die über viel Gefühl und Spielwitz verfügen, die den Stopp lieben, die das Spiel am Netz beherrschen. Und Siegemund packte das ganze Programm gleich zu Beginn aus. Sie breakte direkt, holte sich in einem Marathon-Aufschlagspiel das 2:0 mit der feinen Kombi aus Stopp und Passierball, mit der sie Strycova immer wieder entnervte.

Satz eins ging nach mehr als einer Stunde Spielzeit an die Titelverteidigerin, die auch in Durchgang zwei zu Beginn dran blieb und schließlich Strycova zum 3:2 erneut den Aufschlag abnahm - und schließlich noch mal zum Matchgewinn.

Siegemund: "Bin dafür ganz flott unterwegs"

"Ich war sehr konzentriert - ich denke, es war ein gutes Match zum Anschauen. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder Tennis spielen kann und hier sein darf", sagte Siegemund im Anschluss. "Die Stimmung trägt wahnsinnig. Ich habe mir vorgenommen, es locker zu nehmen und Spaß zu haben. Dann spiele ich meist mein bestes Tennis. Sandplatz liegt mir natürlich, und wenn man bedenkt, wie lange ich mein Knie nicht beugen konnte - dafür bin ich ganz flott unterwegs", scherzte sie weiter.

Am Mittwoch greifen auch die zweimalige Siegerin Angelique Kerber sowie Carina Witthöft ins Geschehen ein. Witthöft, die als Lucky Loserin im Hauptfeld steht, spielt am Nachmittag gegen die Qualifikantin Zarina Diyas; Kerber trifft ab 18.30 Uhr auf Petra Kvitova, gegen die sie am Sonntag beim Fed Cup verlor. Am späten Abend spielt dann die Nummer eins der Welt, Simona Halep, gegen Magdalena Rybarikova.

Das Einzel-Tableau beim Porsche Tennis Grand Prix