Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart beliebtestes Turnier 2017

Auszeichnung für den 40. Porsche Tennis Grand Prix: Die Veranstaltung im Jubiläumsjahr hat den Spielerinnen der WTA Tour besser gefallen als jedes andere Turnier auf der Welt.

Sie haben die Stuttgarter Traditionsveranstaltung 2017 erneut zum beliebtesten Turnier seiner Kategorie (Premier 700) gewählt - bereits zum neunten Mal seit dem Umzug in die Porsche-Arena im Jahre 2006 und zum vierten Mal in Folge.

"Diese Auszeichnung kommt von den Spielerinnen, das macht sie so besonders wertvoll", sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. "Sie zeigen uns damit, wie wohl sie sich bei uns fühlen und wie sehr sie unsere Anstrengungen schätzen, das Turnier in jedem Jahr noch besser zu machen. Dieser Preis ist für uns Vertrauensbeweis und Ansporn zugleich."



Der Porsche Tennis Grand Prix 2018 findet vom 21. bis 29. April in der Stuttgarter Porsche-Arena statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Easy Ticket Service unter Telefon 0711 2555 555 oder im Internet auf www.easyticket.de.

Wer seine Tickets im Rahmen der Weihnachtsaktion bis 26. Dezember kauft, erhält zehn Prozent Ermäßigung (ausgenommen sind bereits reduzierte Karten und Karten-Pakete) sowie als Zugabe freien Eintritt ins Porsche-Museum.