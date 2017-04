Sharapova-Comeback: Sturm über Stuttgart

Montag, 24.04.2017

Eigentlich war Händereiben angesagt bei den Verantwortlichen der Women's Tennis Association (WTA). Maria Sharapova kurz vor ihrem Comeback, Victoria Azarenka nach Babypause eifrig am Arbeiten für selbiges und Serena Williams nach ihrem Australian-Open-Titel, der anschließenden üblichen Auszeit und einigen Wehwechen bestimmt bald zurück im Turnierzirkus.

Zwei ehemalige Weltranglistenerste und die aktuelle Nummer eins als Booster, um der Damentour mit einer strauchelnden Angelique Kerber und ihren zumeist wenig polarisierenden Kontrahentinnen schon zeitnah neuen (oder alten?) Glanz zu verleihen. Sportlich, aber vor allem marketingtechnisch ein sicherlich gutes Rezept, ohne, dass die Offiziellen großartig an den Zutaten hätten feilen müssen - ein günstiges Szenario.

Mit einem eindeutigen Snapchatfoto verabschiedete sich Serena Williams am vergangenen Mittwoch jedoch mit 35 Jahren und 23 Grand-Slam-Titeln im Gepäck als erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten in ihre erste Babypause. Der US-Star peilt für 2018 zwar ein Comeback an. Doch die Wucht einer Rückkehr darf ob des dann für eine Leistungssportlerin mehr als respektablen Alters zumindest mal in Frage gestellt werden.

So ist ein erfolgreiches Comeback von Maria Sharapova beim Turnier diese Woche in Stuttgart für die WTA ein ganzes Stück wichtiger geworden. Dabei waren die Nebengeräusche um die Vergabe einer der beiden Wildcards für das unter den Spielerinnen so beliebte, weil toporganisierte Turnier auf Sand, an Sharapova schon vor Williams' Krachermeldung hoch umstritten.

Positive Probe: Die Pressekonferenz, die alles veränderte

Die zweimalige Paris-Siegerin war bei den Australian Open 2016 positiv auf das Herz- und Kreislaufanimierende Mittel Meldonium getestet worden. Das Mittel stand lange Zeit auf der Beobachtungsliste der Weltantidopingagentur (WADA), seit Januar 2016 war der Gebrauch offiziell verboten.

Sharapova gab im März vergangenen Jahres auf einer Pressekonferenz, die ein mittelschweres Medienbeben auslöste, den jahrelangen Gebrauch Meldoniums aus gesundheitlichen Gründen zu und verzichtete auf die Öffnung der B-Probe. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin wurde anschließend von der ITF zunächst für zwei Jahre gesperrt. Sie legte Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein und erwirkte eine Reduzierung um neun Monate.

Turnierchefin Huber: "Für Maria wird es nicht leicht"

Nun neigt sich die 15-monatige Sperre dem Ende entgegen. Die Damen-Tour ist mehr denn je auf die bestverdienende Sportlerin der Welt angewiesen. Denn im Gegensatz zu Sharapovas desaströser Einzelbilanz gegen Serena (2:19) ist der Markenwert der Russin ein ganzes Stück höher als der der US-Amerikanerin.

Aufmerksamkeit garantiert: Für Masha hagelt es Wildcards

Dass die Sperre in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ausgerechnet während jenem Turnier abläuft, bei dem einer ihrer größten Sponsoren der Hauptgeldgeber ist und für den sie zeitgleich Markenbotschafterin ist, bleibt Zufall.

Denn auch bei den kommenden Turnieren wird Sharapova der Hof gemacht. Für Madrid wie auch Rom wurden der 30-Jährigen bereits Wildcards zugesagt. Von den Verantwortlichen der French Open wird dasselbe Vorgehen erwartet. Der Name Sharapova garantiert Glamour, sportlichen Anreiz und jede Menge Aufmerksamkeit.

Alleine in Stuttgart haben sich mit 250 doppelt so viele Journalisten wie in den Vorjahren akkreditiert. Der Turnierdirektor Markus Günthardt spricht nicht erst in diesem Jahr von Sharapova als Publikumsanreiz und Ticketbeschleuniger. Doch eben jener Günthardt wird für die Vergabe der Wildcard in diesen Tagen kritisiert.

"Kann mich nicht mal an Sharapova erinnern"

Angelique Kerber, die Vorjahressiegerin von Stuttgart, fand die Vergabe "etwas seltsam". Andy Murray erklärte, Dopingsünder wie Sharapova dürften keine Hauptfeld-Garantie für die Grand Slams erhalten: "Sie sollten sich das im Vorfeld wirklich erarbeiten müssen." Die French-Open-Siegerin von 2010, Francesca Schiavone, klagte öffentlich mit Blick auf das Prozedere bis zu den French Open an: "Einige Leute bekommen Wildcards. Aber ich habe wohl nicht so ein Gewicht. Ich zähle nichts."

Spielerinnen wie die ehemalige Nummer eins Caroline Wozniacki oder French-Open-Champ Garbine Muguruza ätzen ohnehin in schöner Regelmäßigkeit gegen Sharapova. "Ich persönlich kann mich nicht einmal an Sharapova erinnern", erklärte die Spanierin, die auch in Stuttgart aufschlägt. Und als die WTA den Tweet "Das Tennis braucht Maria!" absetzte, liefen einige Profis prompt dagegen Sturm. Alice Cornet retweetete vielsagend: "Excuse me?". Beide Tweets wurden im Anschluss wieder gelöscht.

Maria Sharapova: Eine Karriere in Bildern © getty 1/52 Der Internationale Sportgerichtshof hat die zweijährige Doping-Sperre von Maria Sharapova auf 15 Monate reduziert. Damit kann die Russin ab dem 26. April 2017 wieder spielen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa.html © facebook/sharapova 2/52 Heißt: Sie könnte bei den French Open auf die große Bühne zurückkehren. SPOX blickt auf ihre bisherige Laufbahn zurück /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=2.html © getty 3/52 Maria Sharapova hat alle Grand-Slam-Turniere einmal gewonnen. Im Mai 2012 triumphierte sie bei den French Open in Paris /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=3.html © getty 4/52 Gerade 16 Jahre als war sie, als sie 2003 ihren ersten Titel auf der WTA-Tour feierte. In Tokio schlug sie die Ungarin Kapros /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=4.html © getty 5/52 Der Aufstieg in die absolute Weltspitze ließ nicht lange auf sich warten: 2004 erreichte sie das Finale in Wimbledon /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=5.html © getty 6/52 Völlig überraschend deklassierte die gerade 17-Jährige Serena Williams aus den USA mit 6:1 und 6:4 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=6.html © getty 7/52 Als hätte sie die Trophäe beim bedeutendsten Tennis-Turnier der Welt stiebitzt... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=7.html © getty 8/52 Immer noch Wimbledon 2004: Mit Roger Federer beim Champions Dinner /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=8.html © getty 9/52 Nur wenige Monate später gab's den nächsten großen Sieg über Serena Williams: Sieg bei der WTA Tour Championship in L.A. /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=9.html © getty 10/52 Die US Open sind 2006 dran: Sharapova trifft im Finale in New York auf Justine Henin-Hardenne /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=10.html © getty 11/52 6:4 und 6:4 heißt es am Ende für Maria. Der zweite Grand-Slam-Titel ist eingefahren /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=11.html © getty 12/52 Gerade 19 Jahre alt ist Sharapova damals. Die Nr. 1 der Welt war sie sogar schon im Sommer 2005 geworden /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=12.html © getty 13/52 Wir schreiben 2008 und sind in Melbourne: Maria Sharapova sinkt auf die Knie. Sie hat soeben die Austalian Open gewonnen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=13.html © getty 14/52 Im Finale muss sich die Serbin Ana Ivanovic der Russin geschlagen geben. Wieder siegt Maria glatt in zwei Sätzen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=14.html © getty 15/52 Sharapova blieb aber nicht nur im Finale ohne Satzverlust. Sie gab im gesamten Turnier keinen Durchgang ab /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=15.html © getty 16/52 Maria auf dem Yarra River in Melbourne. 2008 wurde später aber zum Seuchenjahr. Schulterprobleme setzten sie außer Gefecht /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=16.html © getty 17/52 Über vier Jahre nach dem Triumph von Melbourne zog Maria dann ins Finale der French Open ein /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=17.html © getty 18/52 Die Italienerin Sara Errani konnte Sharapova nicht gefährden, die überlegen ihren vierten Grand-Slam-Sieg einfuhr /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=18.html © getty 19/52 Gleichzeitig mit dem Turniersieg sicherte sich Scharapowa nach über vier Jahren auch erstmals wieder Platz 1 in der Weltrangliste /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=19.html © getty 20/52 Fast noch erfolgreicher als auf dem Platz ist Sharapova aber außerhalb: Als Model, Geschäftsfrau, Markenbotschafterin,... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=20.html © getty 21/52 Auf März 2002 ist dieses Bild datiert. Sharapova ist damals noch nicht einmal 15 Jahre alt, weiß sich aber schon in Szene zu setzen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=21.html © getty 22/52 Aus dem gleichen Fotoshooting: Ende 2002 stand Maria in der WTA-Rangliste schon unter den Top 200 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=22.html © getty 23/52 2004: Maria bei der Premiere des US-Kinofilms Wimbledon mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=23.html © getty 24/52 Den Look der Hollywood-Diva hat Maria selbst schon gut drauf. Ein Bild aus dem März 2006 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=24.html © getty 25/52 Die nächste Gala, der nächste Look: Sharapova im Sommer 2006 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=25.html © getty 26/52 Eine Fashion-Gala der WTA 2008 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=26.html © getty 27/52 Maria als Schaufensterpuppe für Sony im Jahr 2009 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=27.html © getty 28/52 Ganz schön mondän, Maria in 2009 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=28.html © getty 29/52 Für eine Player-Party schick gemacht (2013) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=29.html © getty 30/52 Porsche schmückt sich mit Maria Sharapova (2013) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=30.html © getty 31/52 Unter dem Namen "Sugarpova" bringt Maria Sharapova ihre eigenen Süßigkeiten unters Volk (2013) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=31.html © getty 32/52 Marias Candys gibt's freilich in allen Geschmackssorten, Formen und Farben - pinkfarbene Tennisbälle inklusive /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=32.html © getty 33/52 Wimbledon 2013: Am spielfreien Sonntag macht man sich zurecht und sucht den nächsten Red Carpet auf /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=33.html © getty 34/52 Die Filmbranche hat die Oscars, die Sportszene die ESPY Awards. Ein Blick auf Marias Outfits. Den Hosenanzug trug sie 2005 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=34.html © getty 35/52 ESPY Awards 2007: Maria setzt auf Leder /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=35.html © getty 36/52 ESPY Awards 2011: Maria kommt wieder im kleinen Schwarzen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=36.html © getty 37/52 ESPY Awards 2012: Das könnten definitiv auch die Oscars sein... /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=37.html © getty 38/52 Maria bei den ESPY Awards 2013 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=38.html © getty 39/52 Kontrastprogramm: Maria bei der Vorbereitung auf Wimbledon 2013 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=39.html © getty 40/52 Istanbul 2012: Man kann sich auch auf dem Flur warm machen /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=40.html © getty 41/52 Immer Glamour ist auch langweilig: Maria in Moskau 2005 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=41.html © getty 42/52 Am Flughafen in Brisbane 2012 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=42.html © getty 43/52 Am Flughafen in Doha 2008 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=43.html © getty 44/52 Ein wenig grungy: Maria im März 2009 auf einer Pressekonferenz /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=44.html © getty 45/52 Melbourne 2007 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=45.html © getty 46/52 Moskau 2007 /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=46.html © getty 47/52 Schlechte Laune? Maria auf dem Weg in ihr Hotel in Madrid (2006) /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=47.html © getty 48/52 Wimbledon 2013: Maria beobachtet das Match ihres Freundes Grigor Dimitrow /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=48.html © getty 49/52 Ausflug zum Football: Maria 2003 mit dem damaligen Chargers-Quarterback Doug Flutie /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=49.html © getty 50/52 Sommer 2012: Maria Sharapova führt die russische Olympiamannschaft als Fahnenträgerin an /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=50.html © getty 51/52 Die Überraschung: Auf der eigens angesetzten PK im März 2016 verkündete sie nicht etwa das Karriereende, sondern einen positiven Dopingtest /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=51.html © getty 52/52 Die Folge: Sie wird vom Weltverband ITF zunächst für zwei Jahre gesperrt. Diese Sperre wurde nun auf 15 Monate reduziert /de/sport/diashows/maria-scharapowa/die-besten-bilder-von-maria-scharapowa,seite=52.html

Fakt ist: Masha, der aufgrund ihrer unnahbaren Art von den Kolleginnen schon vor dem Dopingskandal nicht unbedingt gerade die Herzen zuflogen, erhält nun ordentlich Gegenwind. Im Stern äußerte sich Sharapova unlängst zu den Anfeindungen. "Das ist meine geringste Sorge. Daran habe ich keinen einzigen Gedanken vergeudet. Ich weiß, dass ich in meinem Bereich respektiert werde. Ich sehe es, wie sie gegen mich spielen."

Mehr Spieler nahmen Meldonium

Im Times Magazin fragte Sharapova diese Woche dennoch: "Ich habe meine Strafe abgesessen. Also warum lassen sie nicht locker? Gibt es einen Grund, mich weiter zu bestrafen?"

Als der Fall und die Details noch ein bisschen unklarer gewesen seien, habe sich jeder das Recht genommen, sie zu verurteilen. "Aber jetzt, da ich vom CAS, das neutral ist, verurteilt wurde, sage ich stopp. Wenn die Spieler mich weiter kritisieren, dann ist das nicht korrekt."

Seite 1: WTA abhängig von Sharapova? Kolleginnen kritisieren Wildcard

Seite 2: Dopingwirbel um weitere Spieler, Turnierdirektor rechtfertigt Wildcard