Kiki Bertens will das Titel-Triple beim Nürnberger Versicherungscup

Die Niederländerin Kiki Bertens strebt beim WTA-Turnier in Nürnberg (19. bis 26. Mai) ihren dritten Titelgewinn in Serie an.



2016 und 2017 hat Kiki Bertens den Siegerpokal am Valzner Weiher schon geküsst. In diesem Frühjahr möchte die Weltranglisten-29. den dritten Streich folgen lassen und das Triple perfekt machen.

"Man kann sich leicht vorstellen, wie begeistert ich bin, wieder nach Nürnberg zu kommen. Nachdem ich dort zweimal gewonnen habe, ist das ein sehr spezieller Ort für mich. Und ich hoffe, es geht noch weiter - auf geht's zum dritten Titel!", meinte die 26-Jährige in einer Pressemitteilung des Turnierveranstalters.

Bertens ist nach den deutschen Profis Julia Görges (Bad Oldesloe), Mona Barthel (Neumünster) und Carina Witthöft (Hamburg) bereits die vierte Spielerin, die ihre Zusage für den NÜRNBERGER Versicherungscup 2018 abgegeben hat. Bertens hatte sich vor zwei Jahren den Titel als Qualifikantin geholt - und war danach bei den French Open erst im Halbfinale an Serena Williams (USA) gescheitert.

Für Sandra Reichel, Turnierdirektorin des mit 250.000 US Dollar dotierten WTA-Sandplatzturniers in der Frankenmetropole, ist die Verpflichtung von Bertens eine Herzensangelegenheit. "Aber nicht nur ich freue mich auf Kiki, auch unsere Zuschauer haben sie in den vergangenen Jahren ins Herz geschlossen. Sie ist supersympathisch, aufgeschlossen und ohne jegliche Starallüren. Und sie zeigt einfach immer tolles Tennis auf der Anlage des 1. FC Nürnberg", sagte Reichel.