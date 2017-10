Souveräner Auftaktsieg in Linz

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 1 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 2 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale

Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier in Linz problemlos ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-52. besiegte die Tunesierin Ons Jabeur in ihrem Auftaktmatch in 1:09 Stunden mit 6:1, 6:4.

In der Runde der letzten 16 trifft Maria nun auf Anna-Lena Friedsam (Neuwied) oder Viktoria Kuzmanova (Slowakei).

Friedsam, die mit einer Wildcard antritt, gibt in Linz nach über einem Jahr Abstinenz wegen einer Schulterverletzung ihr Comeback auf der WTA-Tour, in der Weltrangliste wird die einstige Nummer 45 auf Platz 1097 geführt.

Als dritte deutsche Spielerin ist in Linz Carina Witthöft am Start, die Hamburgerin trifft am Mittwoch zum Auftakt auf Lokalmatadorin Barbara Haas.