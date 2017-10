An der Topgesetzten gescheitert

Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Carina Witthöft (Hamburg) ist beim WTA-Turnier in Linz im Achtelfinale trotz einer guten Leistung ausgeschieden. Die 22-Jährige unterlag der topgesetzten Slowakin Magdalena Rybarikova nach 1:41 Stunden 6:7 (4:7), 3:6.

Bereits am Mittwoch hatte Tatjana Maria (Bad Saulgau) mit einem Sieg über Viktoria Kuzmova aus der Slowakei das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten Acht trifft die 30-Jährige am Freitag auf die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Barbora Strycova.