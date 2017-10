Barbara Haas fordert Carina Witthöft

Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Zu einem österreichisch-deutschen Duell kommt es gleich in der ersten Runde des WTA-Turniers "Upper Austria Ladies Linz." Lokalmatadorin Barbara Haas trifft auf Carina Witthöft!

Das Aufeinandertreffen mit der 22-jährigen Deutschen hat sich Babsi Haas am Sonntag bei der Auslosung in der Grottenbahn der Linz AG selbst beschert, denn die 21-jährige Oberösterreicherin hat dabei den "Glücksengel" gespielt.

Weitere "Kracher" in Runde eins sind auch die Matches zwischen Olympiasiegerin Monica Puig (24) und der gleichaltrigen Kroatin Ajla Tomljanovic bzw. der Schweizerin Belinda Bencic (20) und der Belgierin Kirsten Flipkens (31). Die top-gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova (29) absolviert ihr Erstrundenspiel gegen die Niederländerin Richel Hogenkamp (25).

Barbara Haas ist voller Vorfreude: "Ich wohne in Linz, trainiere in Linz, meine Familie und Freunde schauen zu. Mehr Heimturnier geht gar nicht, ich freue mich unheimlich", sagte Barbara Haas, die vom Schauplatz der Auslosung begeistert war. "Ja, vor 15 Jahren war ich als Volksschülerin mal in der Grottenbahn, ein sehr kreativer Platz für die Zeremonie", sagte Österreichs Tennisspielerin Nummer eins.

Und wie schätzt sie ihre Gegnerin Carina Witthöft ein? "Wir kennen uns schon von Jugend an. Sie hat ein sehr aggressives Grundlinienspiel, die Aufgabe ist nicht leicht für mich. Aber es gibt hier überhaupt keine leichte Aufgabe", meinte Barbara Haas, Schützling von Jürgen Waber und Sybille Bammer."

"Jede kann jede schlagen"

Turnierbotschafterin Barbara Schett ist begeistert von der "brutalen Dichte", die bei der Premiere des "Upper Austria Ladies Linz" herrscht. "Jede kann jede schlagen, es gibt keine Favoritin auf den Turnersieg", sagte Österreichs einstige Weltklassespielerin.

Neben Carina Witthöft stehen noch zwei deutsche Spielerinnen fix im Hauptbewerb: Kein Spaziergang wird der Weg in die 2. Runde für Tatjana Maria - die 30-Jährige spielt zum Auftakt gegen die 23-jährige Tunesierin Ons Jabeur, während die von Turnierdirektorin Sandra Reichel mit einer Wildcard ausgestattete Anna-Lena Friedsam auf eine Qualifikantin trifft.

Der Hauptbewerb beginnt am Montag, 9. Oktober 2017, um 14 Uhr, die Abendspiele werden ab 18.30 Uhr ausgetragen.

Das Einzel-Draw aus Linz