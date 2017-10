Wenn der Center Court zum Laufsteg wird

Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4

Tennis, weltweit die Frauensportart Nummer eins, wird zusehends attraktiver. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Besucher des WTA-Turniers "Upper Austria Ladies Linz" bewundern nämlich seit Sonntag nicht nur Matches auf hohem Niveau, sondern eine Reihe von Spielerinnen, die auch auf dem Laufsteg eine erfolgreiche Karriere machen könnten.

Der Linzer Damentennis-Klassiker ist auch bekannt geworden als perfektes Sprungbrett für Spielerinnen, die nur noch wenige Stufen vom Tennisthron entfernt sind. Beste Beispiele aus jüngster Zeit: Mit Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza und Simona Halep haben vier Spielerinnen in Linz gespielt, die dann Weltranglisten-Erste geworden sind.

Zur Erinnerung: Turnierdirektorin Sandra Reichel ist es in den vergangenen 26 Jahren gelungen, 17 Spielerinnen zu engagieren, die es in ihrer Karriere zur Nummer eins der Welt geschafft haben. Es sind dies: Aranxta Sanchez Vicario, Ana Ivanovic, Victoria Azarenka, Maria Scharapowa, Jelena Jankovic, Dinara Safina, Amelie Mauresmo, Serena Williams, Jennifer Capriati, Justine Henin, Lindsay Davenport, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Simona Halep, die aktuelle Nummer eins!

Dass im Vorjahr vier Top-Ten-Spielerin nach Linz gekommen sind und heuer keine, ist für Turnierbotschafterin Barbara Schett kein Grund zum Jammern. Im Gegenteil: "Man soll sich doch nicht immer auf Williams und Scharapowa versteifen. Wir haben hier in Linz eine Vielzahl junger Spielerinnen mit Weltklasse-Potenzial. Wir sehen seit Tagen hochklassige Spiele. Ich kann jedem Tennisfan nur empfehlen, sich diese Power-Generation live anzusehen beim Upper Austria Ladies Linz."

Augenschmaus

Am Donnerstag sah man besonders viele männliche Tennisfans bei den Spielen der Kroatin Jana Fett, der Rumänin Sorana Cirstea (auch ihre russische Gegnerin Natalia Vikhlyantseva steht in den Gunst der Fans hoch im Kurs), sowie des deutschen Trios Carina Witthöft, Anna Zaja und Nicole Geuer. Am Vortag stand das Spiel der Kroatin Ajla Tomljanovic besonders im Blickpunkt.

"Gut möglich, dass die Tennisfans bei der Premiere des Upper Austria Ladies Linz 2017 die nächste Top-eins-Spielerin zu sehen bekommen", sagt Sandra Reichel.