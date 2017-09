French-Open-Siegerin kommt nach Linz

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale

Vom Davis Cup in ihrer Heimatstadt Wels direkt zum WTA-Turnier nach Linz (7. bis 15. Oktober)! Für Sandra Reichel,die Veranstalterin der "Upper Austria Open", bleibt keine Verschnaufpause zwischen den beiden Tennis-Großereignissen im Sportland Oberösterreich.

Sportlich ist das Linzer WTA-Turnier jedes Jahr hochkarätig besetzt. So auch in diesem Jahr, denn mit der Slowakin Dominika Cibulkova (aktuelle Nummer 9 im WTA-Ranking) hat die Titelverteidigerin und Masters-Siegerin von 2016 bereits fix zugesagt. Und mit Jelena Ostapenko (Nummer 10 der Welt) kommt ein Shooting-Star des Tennisjahres 2017 nach Linz: Die 20-jährige Lettin hat sensationell als ungesetzte Spielerin die French Open in Paris gewonnen, im Finale hat sie die Rumänin Simona Halep besiegt!

Turnierdirektorin Sandra Reichel freut sich auf eine Olympiasiegerin - Monica Puig aus Puerto Rico, die Gold in Rio 2016 gewann - sowie auf die Nummer eins der aktuellen Doppelweltrangliste, Lucie Safarova!

Für die erneut starke Präsenz deutscher Spielerinnen sorgen Mona Barthel, Tatjana Maria und Carina Witthöft. Und ganz besonders werden die heimischen Tennisfans der Oberösterreicherin Barbara Haas die Daumen drücken, sie bekommt von Sandra Reichel eine Wildcard.

Schett als Botschafterin

Für die Charme-Offensive bei den Linzer Damentennis- Festspielen sorgt wiederum Barbara Schett, Österreichs ehemalige Weltklassespielerin, die mit dem Mikrofon (als Tennis-Expertin bei Eurosport) die gleiche tolle Karriere macht wie zuvor mit dem Racket.

"Das Turnier in Linz ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich hier meine Karriere beendet habe", sagt Barbara Schett. Die in Tirol geborene Wahl- Australierin ist zum 13. Mal Turnierbotschafterin beim WTA-Turnier, und sie freut sich nicht nur "auf die Vielzahl an tollen jungen Spielerinnen", sondern auch auf ihren kongenialen Kollegen Mats Wilander, mit dem sie bei Eurosport das beliebte "Game, Schett and Mats"-Expertenduo bildet.