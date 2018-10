WTA Finals 2018 in Singapur heute live: Wozniacki und Pliskova im TV, Livestream und Liveticker

Bei den WTA Finals in Singapur steht heute der letzte letzte Vorrundenspieltag in der Weißen Gruppe an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Matches live verfolgen könnt.

Zunächst greift Petra Kvitova im Match gegen Karolina Pliskova um den letzten Strohhalm, um weiter zu kommen. Anschließend entscheidet sich zwischen Caroline Wozniacki und Elina Svitolina, wer aus der Gruppe 2 ins Halbfinale einzieht.

WTA Finals 2018 in Singapur: Wann und wo finden sie statt?

Alle Matches des WTA Finals 2018 in Singapur finden im Singapore Sports Hub in Kallang statt. Die erste Partie zwischen Petra Kvitova und Karolina Pliskova ist für den heutigen Donnerstag um 10 Uhr angesetzt. Anschließend treffen ab 13 Uhr Caroline Wozniacki und Elina Svitolina aufeinander.

WTA Finals 2018 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die beiden heutigen Spiele der WTA Finals 2018 in Singapur sind nicht im deutschen Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sport1+ überträgt das gesamte WTA-Finale im TV, genauso wie DAZN im Livestream. Der Stremingdienst DAZN zeigt neben hochklassigen Tennis auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts oder Football. DAZN kostet 9,90 Euro im Monat und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden.

Außerdem bietet euch SPOX einen Liveticker zu den Spielen der WTA Finals an.

Beginn Spiel Pay-TV Livestream Liveticker 10 Uhr Petra Kvitova - Karolina Pliskova Sport1+ DAZN Liveticker ab 13 Uhr Caroline Woznickai - Elina Svitolina Sport1+ DAZN Liveticker

WTA Finals 2018 in Singapur: Turniermodus und Gruppen

Die acht besten Spielerinnen sind gleichmäßig in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Gruppenphase spielen sie im Modus Jede gegen Jede. Die beiden Siegerinnen spielen in Überkreuzspielen gegen den Guppenzweiten der anderen Gruppe. Die Gewinner der Halbfinal-Spiele stehen sich dann im Finale gegenüber.

Gruppe 1 : Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens

: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens Gruppe 2: Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova

WTA Finals: Die Einzel-Siegerinnen der letzten Jahre