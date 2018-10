WTA Finals 2018 in Singapur heute live: Das Endspiel im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale der WTA Finals 2018 in Singapur trifft die Ukrainerin Elina Switolina auf Sloane Stephens aus den USA. Wo, wie und wann ihr das Match live verfolgen könnt, zeigt euch SPOX.

Switolina konnte im Halbfinale die Niederländerin Kiki Bertens in drei Sätzen besiegen. Ihre Gegerner Stephens gewann ebenfalls in drei Sätzen gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Beide Spielerinnen nehmen das erste Mal an einem Endspiel der WTA Finals teil.

WTA Finals 2018 in Singapur: Wann und wo finden sie statt?

Das Finale findet am heutigen Sonntag im Singapore Sports Hub in Kallang statt. Beginn ist um 12.30 Uhr deutscher Zeit.

WTA Finals 2018 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die WTA Finals 2018 in Singapur werden nicht im deutschen Free-TV übertragen, dies gilt auch für das Endspiel.

Der Pay-TV-Sender Sport1+ überträgt das gesamte WTA-Finale im TV, genauso wie DAZNim Livestream. Der Streamingdienst DAZN zeigt neben hochklassigem Tennis auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts oder Football. DAZNkostet 9,99 Euro im Monat und kann für einen Monat kostenfrei getestet werden.

Solltet ihr keines der beiden Abos besitzen und das Match dennoch live verfolgen wollen, dann ist der Liveticker von SPOX genau richtig, um auf dem Laufenden zu bleiben.

WTA Finals: Die Einzel-Siegerinnen der letzten Jahre