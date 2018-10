WTA Finals: Kristina Mladenovic und Timea Babos holen Titel in Singapur

Kristina Mladenovic und Timea Babos haben bei den WTA-Finals in Singapur den Titel geholt. Die Französin und ihre ungarische Partnerin besiegten Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova in zwei Sätzen.

Nächstes Highlight für Kristina Mladenovic und Timea Babos: Nachdem die beiden zu Beginn des Jahres in Australien gemeinsam den ersten Grand-Slam-Titel der Saison geholt hatten, schlossen sie das Jahr mit einem Sieg ab. Das an Position zwei gesetzte Paar schlug bei den WTA Finals in Singapur die Turnierfavoritinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova mit 6:4 und 7:5.

Babos hat damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Damals war sie mit Andrea Sestini Hlavackova erfolgreich geblieben. Für Mladenovic bedeutete der Sieg in Singapur den versöhnlichen Abschluss einer Saison, in der die Französin im Einzel nur wenige Erfolge verzeichnen konnte. Mladenovic wird das Jahr an Weltranglisten-Position 44 abschließen.

Im Einzel-Finale stehen sich Sloane Stephens aus den USA und Elina Svitolina aus der Ukraine gegenüber.