betway Match of the day: Kerber im Kampf ums WTA-Finals-Halbfinale gegen Stephens

Angelique Kerber kämpft bei den WTA-Finals in Singapur gegen Sloane Stephens um den Halbfinaleinzug.

Das Halbfinale bei den WTA-Finals in Singapur ist für Angelique Kerber zum Greifen nah. Im Weg steht der Nummer eins der Setzliste die US-Amerikanerin Sloane Stephens.

Stephens konnte bislang beide Matches gewinnen und überrascht das Starterfeld in Südostasien mit tollem und mutigem Tennis. Gegen Naomi Osaka und Kiki Bertens lieferte die 25-Jährige jeweils einen großartigen Kampf ab und hat mit einem Sieg gegen Kerber das Halbfinale sicher.

Kerber muss um das Ticket in die nächste Runde bangen. Ein Sieg gegen Stephens würde die Situation für Deutschlands Nummer eins auf jeden Fall entspannen. Die Ausgangslage in der roten Gruppe ist dennoch äußerst spannend. Drei Spielerinnen haben noch die Chance auf das Semifinale.

Kerber, Stephens und Bertens im Rennen

Mit einem Sieg hätte Kerber zwei Siege auf ihrem Konto, Stephens mit einer Niederlage gegen die Nummer zwei der Welt ebenfalls. Jedoch hat Bertens auch noch ein Wörtchen mitzureden: Sollte sich die Niederländerin gegen Osaka durchsetzen hat sie ebenfalls zwei Siege aufzuweisen.

Für Wettanbieter betway hat Kerber im Duell gegen Stephens die Nase vorn und wird mit einer Siegquote von 1,80 ins Match gehen. Trotz ihrer zwei Siege geht Stephens mit einer Quote von 2,0 ins Rennen.

