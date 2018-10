betway Match of the day: Kerber bei den WTA-Finals gegen Osaka unter Zugzwang

Angelique Kerber muss nach ihrer Auftaktniederlage bei den WTA-Finals in Singapur gegen Naomi Osaka punkten. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Es war nicht der erhoffte Start für Angelique Kerber in Singapur. Kiki Bertens stellte sich als unerwarteten Stolperstein für die Topgesetzte bei den WTA-Finals.

Nun steht Kerber unter Zugzwang und trifft auf Naomi Osaka. Ein hartes Stück Arbeit steht vor der 30-Jährigen, da sich Osaka mit ihrem Überraschungs-Major-Sieg in New York City als Geheimfavoritin in Südostasien mauserte.

Kerber hingegen ist zum fünften Mal beim Turnier der besten acht Spielerinnen dabei und kennt den Druck, Osaka ist Debütantin und zahlte in ihrem Eröffnungsmatch Lehrgeld. In drei Sätzen unterlag die junge Japanerin einer starken Sloane Stephens.

Kerber und Osaka brauchen Sieg

Um die Chance auf das Halbfinale in Singapur zu wahren müssen beide Spielerinnen gewinnen. Laut Wettanbieter betway hat hier Osaka die Nase vorn: Die 20-Jährige geht als leichte Favoritin ins "Match of the day" und bekommt eine Quote von 1,80 zugeschrieben. Kerber hingegen geht als Herausforderin in die Partie und hat eine Quote von 2,0.

