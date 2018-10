betway Match of the day: Angelique Kerber zum WTA-Finals-Auftakt gegen Kiki Bertens

Angelique Kerber zum Auftakt bei den WTA-Finals in Singapur auf Kiki Bertens. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Große Ambitionen verkündete Angelique Kerber vor dem Start bei den WTA-Finals in Singapur. Ein erneutes Finale oder vielleicht sogar der Titel sei das Ziel der Nummer zwei der Welt.

Ob die Kielerin ihr Vorhaben auch mit einer Leistung unterstreichen kann, wird sich im Auftakt gegen Kiki Bertens zeigen. Kerber, zum fünften Mal beim Turnier der besten acht Spielrinnen der Saison dabei, trifft dabei auf eine Debütantin in Singapur.

Bertens hat such mit der besten Saison ihrer Karriere erstmals für die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft qualifiziert und es beliebt abzuwarten, wie die 26-Jährige mit dem Druck in Südostasien umgehen wird.

Kerber kann ihre Erfahrung nutzen

Kerber ist in dieser Hinsicht schon weiter. Deutschlands Nummer eins kennt die Bedingungen vor Ort und hat in Singapur bereits für Furore gesorgt. Im Jahr 2016 stand Kerber im Endspiel bei den Finals und musste sich dort lediglich Dominika Cibulkova geschlagen geben.

Für Wettanbieter betway geht Kerber im "Match of the day" als Favoritin in die Partie und bekommt eine Siegquote von 1,44 zugewiesen. Konkurrentin Bertens wird die Außenseiterrolle zugeschoben und die Niederländerin geht mit einer Quote von 2,75 für einen Sieg in die Partie.

