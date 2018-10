WTA Finals 2018 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am heutigen Dienstag steht in Singapur der dritte Spieltag der WTA-Finals mit zwei Partien an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Begegnungen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach ihrem Auftaktmatch gestern hat Angelique Kerber heute erst einmal eine Verschnaufpause. Stattdessen kämpfen die vier Kontrahentinnen der Gruppe 2 um den Einzug ins Halbfinale: Caroline Wozniacki trifft auf Petra Kvitova, danach bekommt es Elina Svitolina mit Karolina Pliskova zu tun.

WTA Finals 2018: Die heutigen Dienstagsspiele im Überblick

Beim Turnierauftakt am Montag unterlag Caroline Wozniacki gegen Karolina Pliskova, Elina Svitolina siegte gegen Petra Kvitova. Damit treffen heute die beiden Verlierer und Gewinner aufeinander.

ab 13:30 Uhr: Caroline Wozniacki trifft auf Petra Kvitova

ab ca. 15 Uhr: Elina Svitolina mit Karolina Pliskova

WTA Finals 2018 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die heutigen Begegnungen der WTA-Finals gibt es ausschließlich bei kostenpflichtigen Angeboten zu sehen. Sowohl Sport1+ als auch der Streamingdienst DAZN zeigen alle Spiele des Turniers.

DAZN überträgt neben Tennis auch viele weitere Sporthighlights wie Fußball, Basketball, Baseball, Darts oder Football. Das Abonnement kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Wer die Spiele nicht live sehen kann, bleibt bei den Livetickern von SPOX dennoch immer auf dem Laufenden.

Beginn Spiel Pay-TV Livestream Liveticker 13.30 Uhr Caroline Wozniacki - Petra Kvitova Sport1+ DAZN Liveticker ca. 15 Uhr Elina Svitolina - Karolina Pliskova Sport1+ DAZN Liveticker

© getty

WTA Finals: Gruppen und Turniermodus

In der Rundenturnierphase werden die acht Spielerinnen zunächst in zwei Gruppen mit je vier Teilnehmerinnen gelost und spielen im Format jeder gegen jeden.

Gruppe 1 : Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens

: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens Gruppe 2: Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova

Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Halbfinale. Dort spielt jeweils die Gruppensiegerin gegen die Zweite der anderen Gruppe. Die Siegerinnen dieser Spiele bestreiten schließlich das Finale.

WTA Finals: Die Einzeil-Siegerinnen der letzten fünf Jahre