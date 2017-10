Caro stellt Weichen für Halbfinaleinzug

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 6 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Finale

Die formstarke Dänin Caroline Wozniacki hat mit ihrem zweiten Sieg im zweiten Match die Weichen für ihren Halbfinaleinzug beim WTA-Finale in Singapur gestellt. Die an Position sechs gesetzte Wozniacki (27) deklassierte die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) beim 6:0, 6:2 in der Roten Gruppe regelrecht.

Nach 63 Minuten verwandelte Wozniacki im Sports Hub ihren ersten Matchball. Auch in ihrer Auftaktpartie am Montag gegen die Ukrainerin Jelina Switolina (Nr. 4) hatte die frühere Nummer eins nur zwei Spiele abgegeben. Letzte Gegnerin von Wozniacki ist in der Gruppenphase am Freitag die französische Debütantin Caroline Garcia (Nr. 8), die am Mittwochnachmittag (MESZ) auf Switolina trifft.

Für Halep war es die erste Niederlage beim diesjährigen Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres 2017. Die zweimalige US-Open-Finalistin Wozniacki ist erstmals seit 2014 wieder beim Saison-Abschluss dabei.

Am Dienstag hatte sich in der Weißen Gruppe bereits die frühere Branchenführerin Karolina Pliskova (Tschechien) vorzeitig und als erste Spielerin für das Halbfinale des mit sieben Millionen Dollar dotierten Hallenevents im asiatischen Stadtstaat qualifiziert.

Die letztjährige Singapur-Finalistin Angelique Kerber sowie Titelverteidigerin Dominika Cibulkova (Slowakei) hatten den Sprung ins Teilnehmerinnen-Feld diesmal nicht geschafft.

Einzige deutsche Starterin ist Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) in der Doppel-Konkurrenz. Die 32-Jährige trifft am Donnerstag mit ihrer tschechischen Partnerin Kveta Peschke auf das topgesetzte Duo Martina Hingis/Young-Jan Chan. Die Schweizerin und die Taiwanesin hatten im September die US Open gewonnen.