Nur noch ein Plätzchen frei

Auch die French-Open-Siegerin ist nun sicher fürs Saisonfinale qualifiziert.

Wie die WTA heute bekanngab, hat sich die Lettin als siebte Spielerin für die WTA Finals qualifiziert. Bereits sicher dabei waren bislang schon Garbine Muguruza, Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Venus Williams und Caroline Wozniacki. Somit ist nur noch ein Platz frei - aktuell belegt Johanna Konta den achten Rang im Porsche Race to Singapore, der Jahreswertung 2017. Mit einigem Punkteabstand erst folgen Kristina Mladenovic, Caroline Garcia und Svetlana Kuznetsova.

"Ich bin überglücklich, mich für meine ersten WTA Finals qualifiziert zu haben", sagte Ostapenko. Die 20-Jährige hatte mit den French Open ihren ersten Titel auf der Profitour überhaupt gewonnen, vor wenigen Wochen holte sie in Seoul ihren ersten regulären WTA-Titel. Weiterhin stand Ostapenko in diesem Jahr im Finale von Charleston, im Halbfinale von Wuhan sowie im Viertelfinale von Wimbledon. In die Top Ten zog Ostapenko erstmals am 11. September ein.

Die WTA Finals finden vom 22. bis 29.Oktober in Singapur statt.