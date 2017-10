Tolle Wozniacki im Endspiel

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Finale

Caroline Wozniacki steht im Finale von Singapur. Sie besiegte in einem großartigen Match die Tschechin Karolina Pliskova mit 7:6 (9), 6:3.

Von Florian Goosmann aus Singapur

Caroline Wozniacki gehört zu den wenigen Spielerinnen in dieser Woche, die den Center Court in Singapur lieben. Offensive, Defensive - alles sei möglich, schwärmte die Dänin dieser Tage, und wenn man das Spiel gegen Karolina Pliskova verfolgte, ahnte man schnell, was sie meinte. Der Seitenwechseldialog zwischen Pliskova und Interimstrainerin Rennae Stubbs in Satz eins - Pliskova: "Sie ist überall" - Stubbs: "Ist das eine Überraschung?"

Zur Mitte des ersten Satzes nahmen sich Pliskova und Wozniacki gleich vier Mal am Stück das Service ab, drei Satzbälle bei Aufschlag Wozniacki konnte die Tschechin beim 5:4 nicht nutzen. Im Tiebreak führte Wozniacki dann mit 6:1, die fünf Satzbälle aber wehrte Pliskova beherzt ab, konnte drei weitere eigene Satzbälle aber nicht verwerten. Wozniacki nutzte schließlich ihren sechsten zum 11:9. In Satz zwei zog Wozniacki auf 3:1 davon, bekam das 3:3, ließ dann aber kein Spiel gegen sich mehr zu.

Es war ein Match-up der guten Sorte: die offensiv eingestellte Pliskova gegen die laufstarke Wozniacki, gegen die sie, speziell auf dem langsamen Court, die Punkte mehrfach machen musste. Aber auch Pliskova schlug sich aus der Defensive überraschend gut; ihr aggressives Spiel zog dennoch mehr Fehler mit sich, während Wozniacki in Durchgang zwei überhaupt keinen einfachen Schlag mehr verzog.

25 Winner bei 9 Unforced Errors standen bei ihr am Ende auf dem Zettel, bei Pliskova hieß die Bilanz 34 zu 27. Sie wird sich vor allem über die schlechte Verwertung ihrer Breakchancen ärgern: 13 Stück hatte sich sich erspielt, aber nur 4 davon genutzt.

Wozniacki trieb nach dem Match speziell der erste Satz noch um. "Beim 6:1 im Tiebreak habe ich mich ziemlich gut gefühlt. Dann hat sie plötzlich Winner am laufenden Band geschlagen - dann habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Es war eine Achterbahnfahrt", sagte sie. Im Finale spielt Wozniacki nun um ihren ersten Titel bei den WTA Finals. 2010 hatte sie ihr einziges Finale gegen Kim Clijsters in drei Sätzen verloren.

Halep bleibt die Nummer 1

Durch die Niederlage von Karolina Pliskova steht auch fest, dass Simona Halep als Weltranglistenerste überwintern wird. Zu Beginn des Turnier hatten sechs Spielerinnen die Chance, Halep abzulösen; nach den Gruppenspielen wäre nur noch Pliskova in der Lage dazu gewesen. Hierfür hätte die das Turnier jedoch gewinnen müssen.

