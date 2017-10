"Bitte jemand, der heiß ist!"

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 6 WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Finale

Aktuell ist die Zeit der Tennisfilme im Kino! Falls es mal zu einem Streifen über Caroline Wozniacki kommt, hat die ganz genaue Vorstellungen, wer sie spielen soll.

Von Florian Goosmann aus Singapur

Es kommt selten genug vor, dass Tennis im Kino stattfindet - 2017 ist es mal wieder so weit. Und das gleich zweifach: Borg/McEnroe läuft bereits in den Lichtspielhäusern, Battle Of The Sexes startet am 23. November.

Ob damit ein Tennisfilm-Boom ausgelöst wird? Man mag es eher bezweifeln, aber falls es denn irgendwann zu einem Film über Caroline Wozniacki kommen sollte, hat diese ganz genaue Vorstellungen, wer sie darstellen soll. Nun, zumindest ungefähre Ideen. "Vielleicht Scarlett Johansson oder Cameron Diaz", antwortete die Dänin nach ihrem Sieg über Simona Halep auf eine entsprechende Frage. Das Wichtigste für Wozniacki schob sie direkt hinterher, mit einem breiten Grinsen. "Die sind beide heiß. Wenn mich jemand spielt, dann jemand Heißes!"

Bedenkt man, dass Wozniacki bereits drei Mal für die Swimsuit-Edition der Sports Illustrated posiert hat, hätte eine andere Antwort auch überrascht.