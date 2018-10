Porsche Race to Singapore: Fünf fix, fünf kämpfen

Noch zwei Wochen, dann geht's los mit den WTA Finals in Singapur. Wir sagen euch, wer noch um die Startberechtigung kämpft!

Jetzt geht's in die letzten beiden Runden! Am 21. Oktober beginnen die WTA Finals in Singapur - und drei Plätze sind noch frei.

Qualifiziert für das Jahresabschlussevent sind bereits Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova und Caroline Wozniacki - die letztgenannten drei Spielerinnen haben ihr Ticket in der vergangenen Woche in Peking gebucht.

Fünf Spielerinnen fighten um drei Plätze

Drei Plätze sind somit noch zu vergeben - und fünf Spielerinnen haben noch Chancen: Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Kiki Bertens liegen hierbei eng beieinander, mit etwas Abstand folgt Aryna Sabalenka.

Stephens baut offenbar auf ihre Spitzenposition im Verfolgerfeld: Sie pausiert diese und nächste Woche. Svitolina spielt aktuell in Hongkong, Pliskova in Tianjin (und nächste Woche in Moskau), Bertens in Linz (und in Moskau), Sabalenka in Tianjin (und Moskau).

Klar ist bereits jetzt: Nur Stephens oder Svitolina können sich bereits in dieser Woche qualifizieren, zwei Plätze werden erst nächste Woche vergeben. Einen genauen Überblick über die Was-Wäre-Wenn-Situation gibt es hier!

Doppel-Feld schon fix

Im Doppel steht das Teilnehmerfeld hingegen bereits fest:

Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, Timea Babos/Kristina Mladenovic, Barbora Strycova/Andrea Sestini Hlavackova, Gabriela Dabrowski/Xu Yifan, Elise Mertens/Demi Schuurs, Nicole Melichar/Kveta Peschke, Andreja Klepac/María José Martínez Sánchez, sowie Ashleigh Barty/CoCo Vandeweghe sind fix dabei!

Eigentlich auf Platz sechs notiert sind Elena Vesnina/Ekaterina Makarova - Vesnina jedoch hatte in der vergangenen Woche ihre Schwangerschaft bekannt gegeben und wird somit nicht antreten.

Das Porsche Race to Singapore im Einzel