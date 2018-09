Tatjana Maria scheitert in Quebec im Auftaktmatch

Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier im kanadischen Quebec in der ersten Runde ausgeschieden.

Knapp zwei Wochen nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open musste sich die Weltranglisten-62. aus Bad Saulgau gegen Wildcard-Starterin Rebecca Marino aus Kanada in 69 Minuten klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Maria konnte keinen einzigen ihrer sechs Breakbälle nutzen und musste im Duell mit der Nummer 264 im WTA-Ranking insgesamt viermal ihr Service abgeben.

Mona Barthel muss am Mittwoch gegen Sofia Kenin ran

Als zweite deutsche Teilnehmerin startet Mona Barthel (Neumünster) am Mittwoch gegen die an Position fünf gelistete Sofia Kenin (USA) in das mit 250.000 Dollar dotierte Hartplatzturnier.