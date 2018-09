Petkovic letzte Deutsche in Guangzhou

Andrea Petkovic ist als einzige deutsche Spielerin ins Viertelfinale des WTA-Turniers im chinesischen Guangzhou eingezogen.

Die 31 Jahre alte Darmstädterin bezwang Lokalmatadorin Wang Yafan 6:4, 7:6 (7:5) und trifft in der Runde der letzten Acht auf die Weißrussin Vera Lapko. Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki hatte gegen die Kasachin Yulia Putintseva 3:6, 3:6 verloren.

Petkovic war nach ihrem Halbfinaleinzug beim Turnier in Washington Anfang August bei den Turnieren in New Haven und Cincinnati in der Qualifikation gescheitert. Bei den US Open in New York schied sie in der ersten Runde aus.

Lisicki hatte nach einer im März in Miami erlittenen Verletzung zuletzt rund drei Monate pausiert und in ihrem Auftaktspiel in Guangzhou gegen die russische Wildcardspielerin Vera Zvonareva ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour seit Februar gefeiert. In der Weltrangliste ist die frühere Nummer zwölf inzwischen auf Position 227 abgerutscht.

Das Einzel-Draw von Guangzhou