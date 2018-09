Kiki Mladenovic über Dominic Thiem: "Nicht jeder ist so tapfer wie er"

Kristina Mladenovic mit einer großen Lobeshymne auf ihren Freund Dominic Thiem!

Es waren feine Worte, die Dominic Thiem vor einigen Wochen an Freundin Kiki Mladenovic richtete: Sie ziehe ihr Ding auf der Damentour durch, sagte Thiem; er selbst hingegen sei sensibler, wenn es auf dem Platz nicht so laufe. Vor allem in dieser Beziehung könne er von seiner Partnerin lernen.

Mladenovic gab sich ob dieser Aussagen nun erstaunt. "Das hat er tatsächlich gesagt? Er ist so bescheiden und demütig", erklärte die 25-Jährige im Gespräch mit dem Tennis Magazin. "Vielleicht unterschätzt er sich selbst." Denn Thiem sei solch ein harter Arbeiter, die Leute auf der Tour wüssten genau, wie viel für seinen Sport investiere. "Nicht jeder ist so tapfer und trainiert so viele Stunden am Tag wie er." Thiem sei eine Inspiration, wenn es darum ginge, seine Ziele und Träume zu verwirklichen und jeden Tag besser zu werden.

Wenn zwei eine Reise tun...

Wie auch Thiem sieht Mladenovic fast ausschließlich positive Effekte in ihrer Sportler-Beziehung. Sie würde schließlich das gleiche Leben führen, wenn er nicht ihr Freund wäre. Einzig negativ vielleicht: die viele Reiserei. Aber: "Zum Glück gibt es viele kombinierte Turniere, wo wir uns sehen." Und auch wenn die Liebe der beiden mit knapp anderthalb Jahren noch relativ frisch ist, blickt Mladenovic schon weiter. "Wir freuen uns auf den Tag, wo es ruhiger wird, wir älter sind und nicht mehr so viel reisen müssen."

Die Erklärung um einen ihrer Spitznamen gab "Kiki" auch, denn in Tourkreisen ist sie unter anderem als "Kikipedia" bekannt. "Im Fed Cup haben wir uns lustige Spitznamen gegeben", erinnert sich Mladenovic. Sie spreche so viele Sprachen, lerne gerne und wisse viel über die verschiedensten Dinge - daher die Anlehnung an die Online-Enzyklopädie. Ihr womöglich nicht todernst gemeinter Tipp an alle Tennisfans: "Wenn ihr was wissen wollt, fragt Kikipedia!"