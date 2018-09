WTA: Andrea Petkovic nach Sieg gegen Vera Lapko im Halbfinale von Guangzhou

Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Guangzhou in das Halbfinale eingezogen. Die Darmstädterin besiegte Vera Lapko aus Weißrussland in zwei Sätzen.

Die starke Form von Andrea Petkovic in Guangzhou hält an: Die deutsche Fed-Cup-Spielerin besiegte Vera Lapko, immerhin an Position sieben gesetzt, mit 6:2 und 7:6 (2) und steht damit bereits im Halbfinale. Dort wartet Petkovic auf die Siegerin der Partie zwischen Qiang Wang aus China und Fiona Ferro aus Frankreich.

Mit Sabine Lisicki war eine weitere Spielerin beim mit 250.000.- US Dollar dotierten Turnier in China dabei. Die Berlinerin gewann ihre erste Runde, verlor allerdings im Achtelfinale gegen Yulia Putintseva glatt in zwei Sätzen.