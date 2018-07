Kerber nach Wimbledonsieg die Nummer vier der Welt

Angelique Kerber hat durch ihren Wimbledonsieg einen großen Sprung in der Tennis-Weltrangliste gemacht. Die Kielerin verbesserte sich in dem am Montag veröffentlichten Ranking vom zehnten auf den vierten Rang.

Für die 30 Jahre alte Kerber, die zuletzt im März 2017 die Rangliste angeführt hatte, ist es die beste Platzierung seit dem 14. August 2017.

Einen enormen Satz machte die unterlegene Finalistin Serena Williams, die erst im März nach 13-monatiger Babypause auf die Tour zurückgekehrt war. Die Amerikanerin kletterte vom 181. auf den 28. Rang. Nummer eins bleibt die Rumänien Simona Halep, die in Wimbledon bereits in der dritten Runde gescheitert war.

Bei den Männern verbesserte sich Wimbledonsieger Novak Djokovic um elf Plätze auf Rang zehn und wird erstmals seit dem 30. Oktober 2017 wieder in den Top 10 geführt. Finalist Kevin Anderson (32) aus Südafrika erreichte als Fünfter die beste Platzierung seiner Karriere. Angeführt wird die Rangliste weiter vom Spanier Rafael Nadal, der Hamburger Alexander Zverev bleibt Dritter.

