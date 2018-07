Nur Tamara Korpatsch nach Überraschungssieg im Gstaad-Achtelfinale

Die Hamburger Außenseiterin Tamara Korpatsch steht beim WTA-Turnier im Schweizer Gstaad als einzige Deutsche im Achtelfinale.

Die 23-Jährige feierte an der Stätte ihres zwei Jahre zurückliegenden Tour-Debüts einen nicht nur in der Deutlichkeit überraschenden 6:2, 6:0-Erstrundensieg gegen die an Nummer sieben gesetzte Lokalmatadorin Stefanie Vögele und erreichte damit zum dritten Mal in der laufenden Saison bei einem WTA-Turnier die Runde der besten 16. Nicht über das Achtelfinale hinaus kam unterdessen die frühere Top-20-Spielerin Mona Barthel (Neumünster).

Korpatsch, die noch überwiegend bei Challenger-Turnieren aufschlägt, wiederholte als Nummer 158 der Weltrangliste durch den Coup über ihre 82 Plätze höher geführte Gegnerin Vögele ihre Achtelfinal-Einzüge von den Turnieren in Lugano und Prag. Ihre nächste Gegnerin ist die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

Barthel hatte bereits vor Korpatschs Erfolg die Chance auf den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Die 28-Jährige verlor in der Runde der besten 16 mit 4:6, 6:2, 5:7 gegen die Russin Evgeniya Rodina, die in der ersten Runde bereits die mitfavorisierte Hamburgerin Carina Witthöft aus dem Turnier geworfen hatte. Wie Witthöft war auch die Düsseldorferin Antonia Lottner schon in der ersten Runde gescheitert.

Das Einzel-Draw in Gstaad