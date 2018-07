Laura Siegemund scheitert im Viertelfinale von Bukarest

Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Bukarest im Viertelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Metzingen unterlag der an Nummer vier gesetzten Kroatin Petra Martic nach 3:08 Stunden mit 5:7, 6:4, 4:6 und verpasste damit den ersten Halbfinaleinzug seit ihrem Turniergewinn in Stuttgart im April des vergangenen Jahres.

Beim mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier war Siegemund, die in ihrer Karriere bisher zwei Turniere auf der WTA-Tour gewann, die einzige deutsche Starterin.