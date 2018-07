WTA: Karolina Pliskova hat sich getraut

Karolina Pliskova wird ab sofort als verheiratete Frau ihre Matches auf der WTA-Tour bestreiten. Die zehnfache Turnier-Siegerin annoncierte ihre Trauung via Instagram.

Karolina Pliskova hat vor der nordamerikanischen Hartplatz-Serie Fakten geschaffen - vor dem Standesamt. Die US-Open-Finalistin von 2016 gab via Instagram bekannt, dass sie ihren Verlobten Michal Hrdlicka das Ja-Wort gegeben hat.

Pliskova und Hrdlicka hatten sich vor ziemlich genau einem Jahr verlobt, damals hatte Pliskova auch für kurze Zeit die Spitze der WTA-Weltrangliste übernommen.

Im Moment ist Karolina Pliskova in den WTA-Charts an Position neun notiert, der größte Erfolg 2018 kam mit dem Triumph beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Zueltzt in Wimbledon verlor die 26-jährige Tschechin im Achtelfinale gegen Kiki Bertens.