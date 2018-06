Lottner und Barthel mit Auftaktsiegen in 's-Hertogenbosch und Nottingham

Antonia Lottner hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Auftakthürde bei einem WTA-Turnier gemeistert.

Die 21 Jahre alte Düsseldorferin, Nummer 148 der Welt, besiegte am Dienstag in der ersten Runde des Rasenturniers im niederländischen 's-Hertogenbosch die 40 Plätze höher klassierte Russin Anna Blinkowa mit 6:2, 3:6, 6:2. Im Achtelfinale wartet nun entweder die an Position zwei gesetzte Belgierin Elise Mertens oder die Slowenin Polona Hercog.

Auch die frühere Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel (Neumünster) erreichte beim WTA-Turnier in Nottingham die zweite Runde. Die 27-Jährige siegte gegen Lokalmatadorin Katie Swan aus Großbritannien 7:6 (7:5), 7:5 und trifft im Achtelfinale auf die Slowakin Magdalena Rybarikova, die in der Setzliste an Nummer zwei geführt wird.

Lottner hatte ihren zuvor einzigen Erstrundensieg in diesem Jahr Anfang Mai in Prag gefeiert, dort scheiterte sie in der Runde der letzten 16 an der Rumänin Mihaela Buzarnescu.

Beim mit 250.000 Euro dotierten Turnier in 's-Hertogenbosch ist Lottner die erste Deutsche im Achtelfinale. Carina Witthöft (Hamburg) hatte bereits am Montag ihre Auftaktpartie verloren, am Dienstagnachmittag greift Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen die US-Amerikanerin Alison Riske ins Geschehen ein. In Nottingham ist Barthel die einzige deutsche Starterin.