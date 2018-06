Julia Görges im Viertelfinale von Birmingham

Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in Birmingham das Viertelfinale erreicht. Die 29-Jährige setzte sich nach 1:36 Stunden Spielzeit gegen die Australierin Ashleigh Barty mit 7:6 (8:6), 6:3 durch.

Nächste Gegnerin für die Weltranglisten-13. ist die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien.

Beim hochkarätig besetzten Turnier in England ist die an Nummer fünf gesetzte Görges die einzige deutsche Spielerin im Feld. Das Rasenturnier dient als wichtige Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.