Aryna Sabalenka besiegt in Eastbourne Titelverteidigerin Karolina Pliskova

Aryna Sabalenka hat ihren Siegeszug beim WTA-Premier-Turnier in Eastbourne fortgesetzt: Die junge Weißrussin besiegte Titelverteidigerin Karolina Pliskova in drei Sätze und steht bereits im Halbfinale.

Sabalenka hatte in Runde zwei trotz Satz- und Break-Rückstand Julia Görges aus dem Turnier geworfen, gegen Pliskova, in Eastbourne an Position zwei gesetzt, benötigte die 20-Jährige 2:12 Stunden, um nach einem 6:3, 2:6 und 7:6 (5) in die Vorschlussrunde einzuziehen.

Dort trifft Sabalenka am Freitag auf Agnieszka Radwanska, die sich gegen die French-Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko, mit 6:2, 7:5 durchsetzte.

Angelique Kerbers Match war für den späteren Nachmittag als letztes Viertelfinale gegen Daria Kasatkina angesetzt.

