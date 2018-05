WTA Rom: Angelique Kerber unterliegt Elina Svitolina im Viertelfinale

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Rom im Viertelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige verlor gegen die ukrainische Titelverteidigerin Elina Svitolina (Nr. 4) nach gutem Beginn mit 4:6, 4:6.

Kerber war bei der Generalprobe für die in der kommenden Woche beginnenden French Open in Paris die letzte deutsche Teilnehmerin im Wettbewerb.

Kerber hatte zu Beginn 4:2 in Führung gelegen, anschließend jedoch fünf mal in Folge ihren Aufschlag abgegeben und so unter anderem den ersten Satz verloren. Weil auch die Weltranglistenvierte Svitolina Probleme mit ihrem Service hatte, blieb die Partie zunächst dennoch offen. Nach 1:27 Stunden verwandelte die Ukrainerin dann jedoch ihren ersten Matchball zum Sieg.

Insgesamt kann Kerber bei dem mit 3,35 Millionen Dollar dotierten Turnier in der italienischen Hauptstadt dennoch ein positives Fazit ziehen.

Kerber mit guten Resultaten

Bei ihrem ersten Start seit der verletzungsbedingten Aufgabe beim Heimturnier in Stuttgart hatte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin mit Erfolgen gegen Sarina Dijas, Irina-Camelia Begu und Maria Sakkari ansteigende Sandplatzform bewiesen.

Deutschlands aktuelle Nummer eins Julia Görges, derzeit als Weltranglistenelfte einen Rang vor Kerber platziert, hatte ihren Start in der "ewigen Stadt" wegen einer Erkrankung abgesagt. Laura Siegemund war in Runde eins gegen die Russin Jelena Wesnina ausgeschieden.