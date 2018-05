WTA Turnier in Rom: Kerber und Siegemund starten in Runde eins

Das WTA-Premier-Turnier in Rom startet am Montag, 14. Mai in die erste Runde (LIVE auf DAZN). Die beiden deutschen Spielerinnen Angelique Kerber und Laura Siegemund beginnen in Runde eins, Mona Barthel könnte über die Qualifikation ebenfalls noch ins Teilnehmerfeld kommen.

Die Weltranglisten-Elfte Julia Görges wird derweil beim Turnier in Rom aussetzen.

Bereits vor Turnierstart hat die Italienerin Roberta Vinci angekündigt, dass sie nach ihrem Heim-Turnier in Rom ihre Profi-Karriere beenden wird.

WTA Rom - Die wichtigsten Partien der ersten Runde

Startzeit Partie 10.00 Uhr Ekaterina Makarova - Angelique Kerber 10.00 Uhr Elena Vesnina - Laura Siegemund 10.00 Uhr Viktoria Azarenka - Naomi Osaka 10.00 Uhr Petra Kvitova - Johanna Konta 10.00 Uhr Kiki Bertens - Maria Sakkari

Das WTA Turnier in Rom ist die letzte Möglichkeit, sich vor den French Open in Form zu spielen. Besonders spannend wird zu sehen sein, wer sich im Duell Azarenka - Osaka durchsetzen kann. Auf die Siegerin wartet in Runde zwei die Weltranglistenerste Simona Halep.

Kerber und Siegemund haben jeweils ein Deutsch-Russisches-Duell vor der Brust. Die Weltranglistenzweite Caroline Wozniacki steigt erst in der zweiten Turnier-Runde ein.

WTA Rom im Livestream auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt jeden Turniertag im Livestream. Außerdem hat DAZN die europäischen Top-Ligen im Fußball, Handball und Basketball sowie US-Sport und Darts im Programm. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach werden 9,99 Euro pro Monat fällig.

WTA Rom - Die Siegerinnen der vergangenen Jahre