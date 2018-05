WTA: Serena Williams zieht für Turnier in Madrid zurück

Serena Williams hat ihren Start für das WTA Premier Mandatory in Madrid abgesagt. Wie die Organisatoren des Turniers am Donnerstag bekanntgaben, brauche die 36-Jährige mehr Vorbereitungszeit, um wettbewerbsfähig zu sein.

"Unglücklicherweise muss ich meinen Start absagen. Wegen des Fiebers fühle ich mich nicht bei 100 Prozent", wird Williams zitiert.

"Wir bedauern die Absenz von Serena", sagte Manolo Santana, Mitorganisator der Madrid Open. "Sie ist eine der ganz großen Champions unseres Sports, sie hat bei diesem Turnier immer für eine Show gesorgt und wir hoffen, dass wir sie schon bald wieder in der Caja Magica sehen werden."

Williams hat in Indian Wells und in Miami ein Comeback auf Hartplatz gefeiert, dabei allerdings frühe Niederlagen kassiert. Zuvor hatte sie 14 Monate lang aufgrund der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia pausiert.

Seit ihrer Erstrundenniederlage gegen Naomi Osaka in Miami war Williams an keinem WTA-Turnier mehr angetreten. Um für die Sandplatzsaison konkurrenzfähig zu sein, will sie sich mehr Zeit zum Trainieren geben.