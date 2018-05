Rom-Titel verteidigt - Svitolina schlägt geschwächte Halep glatt in zwei Sätzen

Elina Svitolina hat wie schon 2017 den Titel beim WTA-Premier-Turnier in Rom gewonnen. Die Ukrainerin besiegte eine sichtlich angeschlagene Simona Halep mit 6:0 und 6:4.

Wer sich auf dem Weg zum Damen-Finale auf dem Campo Centrale noch ein wenig Zeit am Imbissstand seines Vertrauens verbracht hat, wurde von Elina Svitolina über den Wert der Pünktlichkeit belehrt: Satte 19 Minuten dauerte es lediglich, dann hatte die Ukrainerin den ersten Satz gegen Simona Halep mit 6:0 gewonnen.

Halep wirkte in der sechsten Begegnung der beiden Spielerinnen zu Beginn wie paralysiert, da half auch der Besuch von Coach Darren Cahill nach einer Viertelstunde nichts. Schließlich hatte Svitolina da schon fünf Spiele gewonnen, die Rumänin keines.

Halep mit Behandlungspause

Immerhin: In den zweiten Durchgang der Wiederauflage des Endspiels von 2017 startete die Weltranglisten-Erste besser, ging erstmals in Führung. Vor einem Jahr hatte Halep nach einem Sturz Probleme mit ihrem Knöchel, verlor in drei Sätzen. Die Revanche gelang bei den French Open im Viertelfinale, als Svitolina einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab.

An diesem Sonntag in Rom ließ die Titelverteidigerin allerdings zunächst nicht locker, holte sich Haleps Aufschlag zum 2:1.

Nach fünf Spielen im zweiten Satz musste Halep den Court verlassen, eine medizinische Auszeit nehmen. Mittlerweile vor fast vollen Rängen. Halep kam leicht verbessert zurück, wehrte drei Breakbälle zum 2:5 ab. Nach 67 Minuten allerdings landete eine Vorhand von Halep im Netz, der letzte Punkt im Spiel zugunsten von Svitolina.

Dritter Titel 2018 für Svitolina

Elina Svitolina, die im Viertelfinale Angelique Kerber besiegt hatte, holte damit ihren dritten Turniersieg in der laufenden Saison: Vor Rom hatte die 23-Jährige aus Odessa mit Wohnsitz in Monte Carlo schon in Brisbane und Dubai reüssiert.