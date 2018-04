WTA Prag: Petkovic und Witthöft in Runde eins ausgeschieden - Korpatsch im Achtelfinale

Die deutschen Tennisspielerinnen Andrea Petkovic und Carina Witthöft sind beim WTA-Turnier in Prag in der ersten Runde ausgeschieden. Die ehemalige Top-10-Spielerin Petkovic unterlag der an Position acht gesetzten Lokalmatadorin Katerina Siniakova 2:6, 6:7 (4:7), Witthöft verlor 4:6, 4:6 gegen Natalia Wichljanzewa (Russland).

Tamara Korpatsch, die im Quali-Finale an Patty Schnyder unterlegen aber als Lucky Loser kurzfristig ins Hauptfeld gerutscht war, hat dagegen das Achtelfinale erreicht. Die 22-Jährige gewann ihr Erstrundenmatch gegen die Französin Oceane Dodin mit 6:2, 7:5.

Außerdem sind bei dem 250.000 Dollar dotierten Turnier aus deutscher Sicht noch Titelverteidigerin Mona Barthel und Qualifikantin Antonia Lottner vertreten, die am Dienstag (11.00 Uhr) in der ersten Runde im direkten Duell aufeinandertreffen.