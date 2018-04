Mona Barthel verliert im Viertelfinale von Lugano

Mona Barthel (27) ist beim WTA-Turnier im Schweizer Lugano im Viertelfinale ausgeschieden. Die Weltranglisten-68. aus Neumünster unterlag der an Position zwei gesetzten Belgierin Elise Mertens nach 2:36 Stunden 4:6, 7:5, 6:7 (0:7).

Barthel verspielte gegen die Halbfinalistin der Australian Open im entscheidenden Satz eine 4:1-Führung, im Tiebreak war sie chancenlos.

Damit hat aus deutscher Sicht nur noch Tamara Korpatsch (Hamburg) die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Die 22 Jahre alte Qualifikantin trifft am Samstag auf Lokalmatadorin Stefanie Vögele.

Das mit 250.000 Dollar dotierte Sandplatzturnier litt an den ersten Tagen unter den zahlreichen Regenunterbrechungen. Barthels Erstrundenpartie, die ursprünglich für Montag angesetzt gewesen war, endete erst am Donnerstag. Auch der Beginn ihres Achtelfinals am Freitag verzögerte sich, im zweiten Satz wurde die Partie unterbrochen. Das Halbfinale wird daher bereits am Samstagnachmittag ausgetragen.