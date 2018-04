Sex-Beichte: Andrea Petkovic wird neue Kolumnistin des SZ-Magazins

Die frühere Top-10-Spielerin Andrea Petkovic sorgt zukünftig nicht nur auf dem Tennis-Court, sondern auch in der schreibenden Zunft für Schlagzeilen.

Die 30-Jährige wird ab dem 16. April (Montag) als Kolumnistin für das Süddeutsche Zeitung Magazin tätig sein.

Unter dem Titel "30-Love - Unterwegs mit Andrea Petkovic" berichtet die Darmstädterin wöchentlich über ihre Erlebnisse auf und abseits der WTA-Tour. "Ich schreibe über Filme, Hotels und Bars", twitterte Petkovic dazu. SZ-Angaben sollen unter anderem auch die Einsamkeit der Profis im Turnieralltag und der schwierige Umgang mit Niederlagen weitere Themen ihrer Kolumne sein.

Dass Petkovic auch vor tiefen Einblicken in ihr Privatleben nicht zurückschreckt, wird deutlich, wenn sie über ihr Sexualleben schreibt: "Sex fällt streng genommen nicht weg, aber entweder bin ich zu unfähig oder zu widerwillig, denn ich finde es gar nicht so einfach, an Sex ranzukommen."

Gut, dass es für Dauer-Single "Petko" noch andere Möglichkeiten gibt, sich vom stressigen Kampf um Weltranglistenpunkte abzulenken: "Auf meiner Liste der Eskapismusstrategien blieben also übrig: Literatur, Musik, Film".

Beim WTA-Turnier in Nürnberg (19. bis 26 Mai) will die Weltranglisten-102. dann wieder auf dem Tennisplatz für Schlagzeilen sorgen.