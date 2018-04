WTA Stuttgart: Tennis-Turnier im Livestream sehen - Preisgeld und Teilnehmerinnen

Das WTA Stuttgart läuft vom 23.04 bis 29.04. live auf DAZN. Mit dabei sind natürlich auch Titelverteidigerin Laura Siegemund und die deutschen Top-Damen Angelique Kerber und Julia Görges. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos rund um den Livestream, das Turnier und seine Teilnehmerinnen.

Wo und wann findet das WTA Stuttgart statt?

Das WTA Stuttgart heißt ganz offiziell Porsche Tennis Grand Prix und ist ein Hallenturnier der WTA. Seit 2006 wird das Turnier in der Porsche-Arena und in der Hannes-Martin-Schleyer-Halle ausgetragen. Neben dem Einzel messen sich die Damen zusätzlich auch im Doppel. Turnierstart ist am 21.04 mit der ersten Qualifikationsrunde. Das Turnier der Kategorie Premiere endet am Sonntag den 29 April mit dem Doppelfinale.

Preisgeld beim WTA Stuttgart

Veranstalter Turnierdirektor Sportliche Leitung Preisgeld Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Markus Günthardt Anke Huber 710.900 US Dollar

Der Zeitplan des WTA Stuttgart

Datum Spielbeginn Live Samstag, 21. April (1. Runde Qualifikation) 10:00 Uhr Sonntag, 22. April

(2. Runde Qualifikation) 11:00 Uhr Montag, 23. April

(Qualifinale + 1. Runde Hauptfeld) 11:30 Uhr DAZN Dienstag, 24. April

(1. Runde Hauptfeld) 11:30 Uhr

1. Hauptspiel: 18:30 Uhr (not before)

2. Hauptspiel: anschließend DAZN Mittwoch, 25. April 2017

(1. Runde Hauptfeld) 11:30 Uhr

1. Hauptspiel: 18:30 Uhr (not before)

2. Hauptspiel: anschließend DAZN Donnerstag, 26. April

(Achtelfinale) 11:30 Uhr

1. Hauptspiel: 18:30 Uhr (not before)

2. Hauptspiel: anschließend DAZN Freitag, 27. April

(Viertelfinale) 1. Viertelfinale: 13:30 Uhr

2. Viertelfinale: anschließend

3. Viertelfinale: 18:30 Uhr (not before)

4. Viertelfinale: 20:30 Uhr (not before) DAZN Samstag, 28. April

(Halbfinale) 1. Halbfinale Doppel: 14:00 Uhr

1. Halbfinale Einzel: 16:00 Uhr (not before)

2. Halbfinale Einzel: 18:30 Uhr (not before)

2. Halbfinale Doppel: anschließend DAZN Sonntag, 29. April

(Finale)

Spielbeginn Einzelfinale: 13:30 Uhr

Spielbeginn Doppelfinale: anschließend



DAZN

Wo kann ich das WTA Stuttgart live verfolgen?

Die gesamte Hauptrunde des Turniers könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. DAZN ist ein Livesport-Streamingdienst, der neben dem WTA Stuttgart auch den Davis Cup, den Fed Cup und die WTA Finals live zeigt. Zusätzlich hat DAZN auch eine riesige Auswahl von weiteren Sportarten im Programm. Dazu zählen die internationalen Topligen des Fußballs, sowie Darts, NFL, NBA und vieles mehr.

9,99 Euro im Monat kostet das DAZN-Abo, wobei der erste Monat sogar kostenlos ist.

Wer ist beim WTA in Stuttgart dabei?

Neben den drei Deutschen Siegemund, Kerber und Görges sind einige weitere Elite-Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste vertreten. Darunter auch mit Simona Halep die Nummer eins und mit Garbine Muguruza die Zwei der Welt. Weitere Spielerinnen aus den Top 10 sind: Karolina Pliskova, French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko und Caroline Garcia. Hinzu kommen auch US-Open-Siegerin Sloane Stephens und Superstar Maria Sharapova.

Posted by SPOX.com

Die Einzel-Meldeliste des WTA Stuttgart

Spielerin Nation Simona Halep Rumänien Garbine Muguruza Spanien Elina Svitolina Ukraine Karolina Pliskova Tschechien Jalena Ostapenko Lettland Caroline Garcia Frankreich Petra Kvitova Tschechien Angelique Kerber Deutschland Julia Görges Deutschland Sloane Stephens USA Madison Keys USA Kristina Mladenovic Frankreich Magdalena Rybarikova Slowakei Daria Kasatkina Russland Anastasija Sevastova Lettland Anastasia Pavlyuchenkova Russland Barbora Strycova Tschechien Carla Suarez Navarro Spanien Anett Kontaveit Finnland Kiki Bertens Niederlande Laura Siegemund Deutschland Maria Sharapova Russland

WTA Stuttgart: Die Siegerinnen der letzten zwölf Jahre