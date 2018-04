Angelique Kerber startet #FitMitAngie: "Damit Ihr wisst, was Muskelkater ist"

Angelique Kerber ist eine der ausdauerndsten Spielerinnen auf der Tour. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin startet nun mit einem #FitMitAngie-Programm. "Damit auch Ihr mal wisst, was Muskelkater ist", kündigte Kerber an. Unterstützt wird sie dabei von etlichen Experten wie ihrem Konditionscoach Rob Brandsma und TV-Köchin Sarah Wiener.

Wenn Nick Bollettieri anfängt, über Angelique Kerber zu sprechen, dann zieht die wohl berühmteste Trainer-Ikone erfahrungsgemäß die buschigen Augenbrauen in die Höhe. Bei Bollettieri, dem mit allen Wassern gewaschenen Tennis-Coach aus Florida, ist das ein Zeichen höchsten Respekts. Vor einem Profi - und seinen besonderen Qualitäten.

Bollettieri schwärmt von Angelique Kerber

"Angie rennt und rennt und rennt", sagt Bollettieri, "und wenn das Mach beendet ist, dann sieht es so aus, als ob sie noch ewig weitermachen könnte mit dem Laufen." Konfrontiert man Kerber mit der Einschätzung des Experten, dann schmunzelt sie. Wohlwissend, dass Bollettieri richtig liegt mit seiner Prophezeiung.

Die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin kann genau einschätzen, was sie ihrer physischen Stärke zu verdanken hat. Es ist kein Zufall, dass Kerber der große Durchbruch bei den US Open 2011 gelang, nachdem sie in den Monaten zuvor "so richtig Kondition gebolzt" hatte, wie sie selbst berichtet. Statt das Racket an den Nagel zu hängen, war das der Wendepunkt hin zu einer Welt-Karriere.

Kerber gibt auch Tipps in Sachen Ernährung und mentale Stärke

Seitdem gehört die 30-Jährige, von den Fans auch "KerberNator" genannt, zu den ausdauerndsten Spielerinnen auf der WTA-Tour. Es verwundert deshalb auch nicht, dass sie ihre vielschichtigen Erfahrungen aus 14 Profijahren jetzt in der Generali-Kampagne #FitMitAngie, die am Donnerstag offiziell startete, weitergeben möchte.

Und das mit Hilfe von namhaften Experten wie zum Beispiel TV-Köchin Sarah Wiener und Konditions-Coach Rob Brandsma, mit denen sie vor der Kamera zu sehen ist. "Damit auch Ihr mal wisst, was Muskelkater ist", kündigt Kerber augenzwinkernd an. Im Rahmen des vierwöchigen Fitness-Plans für Jederman gibt die ehemalige Weltranglistenerste in Videos, Blogs und Interviews wertvolle Tipps in Sachen Ernährung, mentale Stärke, Workout - und plaudert aus dem Nähkästchen.

Kerber: "Kleine Dinge können positives Gefühl erzeugen"

Angesprochen dürfen sich angesichts der Breite an Themenkomplexen sowohl Sport-Muffel als auch Hobby-Athleten fühlen. Zumal die Übungen nahezu überall und fast zu jeder Zeit durchführbar sind. Ob im Hotelzimmer - oder in der Mittagspause.

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass schon kleine Dinge zum Erfolg führen und ein positives Gefühl erzeugen können", sagt Kerber, die die Generali-Community bewusst an die Hand nehmen und ihr zeigen will, "wie sie Schritt für Schritt" in ein gesünderes Leben starten kann. "Denn bei vielen Menschen", so die Kielerin, "scheitert es nicht an der Motivation, einen neuen gesünderen Lebensstil zu führen, sondern an der scheinbar großen Hürde, wirklich etwas zu verändern."

Wovor hat Kerber so richtig Angst - und was macht sie vor einem Finale?

Und weil Kerber selbst am besten einschätzen kann, dass der Komplex Fitness aus vielen Mosaiksteinen besteht, gibt sie Ernährungstipps und verrät an der Seite von Sarah Wiener Kochrezepte. In Blogbeiträgen teilt die zweimalige Stuttgart-Gewinnerin ihre Erfahrungen aus dem Tour-Alltag und spricht über das Thema Motivation.

Tiefe persönliche Einblicke gewährt "Angie" im Rahmen der Kampagne in Interviews, in denen sie das ein oder andere Geheimnis lüftet. Zum Beispiel, wovor eine Angie Kerber so richtig Angst hat. Und was sie am Abend vor einem großen Finale macht.

Videos, Blogs, Interviews und noch viel mehr zur vierwöchigen #FitMitAngie-Kampagne könnt Ihr ab Donnerstag auf www.generalibewegtdeutschland.de und auf den Social-Media-Kanälen von Angelique Kerber (Instagram, Facebook, Twitter) sehen.