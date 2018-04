WTA: Julia Görges steht im Finale von Charleston

Julia Görges hat am Sonntag das Finale des WTA-Turniers in Charleston erreicht. Nachdem ihr Halbfinale am Samstag unterbrochen wurde, setzte sie sich gegen die Lettin Anastasija Sevastova mit 7:6 (5), 6:3 durch und ist ab Montag die neue deutsche Nummer eins.

Beim Stand von 4:4 musste aufgrund von anhaltenden Regens verschoben werden. "Die Bedingungen waren für beide Spielerinnen gleich, aber ich war froh, gestern noch den Gleichstand hergestellt zu haben", sagte Görges nach dem Match.

"Es war schon immer eine große Waffe von mir, aber ich habe in den letzten Wochen viel daran gearbeitet und bin froh, dass es so gut klappt." Görges ist im WTA-Ranking am Montag unabhängig vom Ausgang des Endspiels die neue Nummer elf und rangiert damit einen Platz vor Kerber, die in der laufenden Woche nicht spielte.

Im Finale trifft Görges auf die Niederländerin Kiki Bertens. Das Endspiel findet im Anschluss an das Doppel-Finale statt, das unmittelbar nach dem Sieg der Deutschen begann.