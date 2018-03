Wozniacki beklagt sich über Zuschauer in Miami: "Sie haben meine Familie bedroht"

Die Weltranglistenzweite Caroline Wozniacki aus Dänemark hat sich öffentlich über das Verhalten einiger Zuschauer beim WTA-Turnier in Miami beklagt und die Organisatoren zum Handeln aufgefordert.

Bei ihrer Niederlage gegen Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico (6:0, 4:6, 4:6) hätten "Leute im Publikum" ihre Familie bedroht, schrieb die Australian-Open-Siegerin bei Twitter. Niemand sei dagegen vorgegangen.

Wozniacki berichtet von wüsten Bedrohungen und Beschimpfungen

"Sie haben meiner Mutter und meinem Vater den Tod gewünscht, haben mich mit Wörtern beleidigt, die ich hier nicht wiederholen kann und der Nichte und dem Neffen meines Verlobten (die beide zehn Jahre alt sind) gesagt, sie sollen sich hinsetzen und ihre Schnauze halten", so Wozniacki.

"Weder die Sicherheitsleute noch die Mitarbeiter haben etwas getan, um das zu verhindern und haben sogar in Kauf genommen, dass so etwas passiert", führte die 27-Jährige aus: "Ich hoffe, die Miami Open nehmen das ernst, weil es ein schreckliches Beispiel für die nächste Generation von Spielern und Fans ist."

Turnierdirektor James Blake wehrte sich am Samstag gegen die Anschuldigungen der Dänin. "Während des Matches hatten wir Turnier- und WTA-Bedienstete sowie Sicherheitsleute am Court. Zu keiner Zeit haben sie Bedrohungen gegen die Spielerinnen oder deren Familien mitbekommen. Wäre das anders gewesen, hätten wir sofort reagiert", wurde Blake in einer Pressemitteilung zitiert.