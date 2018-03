"Neu-Mama" Ana Ivanovic trainiert schon wieder

Nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes hat Ana Ivanovic schon wieder mit Yoga-Übungen begonnen. Nach dem Motto: Einmal Sportlerin - immer Sportlerin.

Am 19. März brachte die frühere Nummer eins in den USA ihr erstes Kind zur Welt. Nur knapp eine Woche später stand die Ehefrau von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (33) Zuhause schon wieder auf der Matte - und zwar auf der Yoga-Matte.

Ivanovic postete in diesen Tagen auf ihren Social-Media-Kanälen Bilder, auf denen sie in schwarzen Leggings und einem Träger-Oberteil zu sehen ist. Ihre Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. "Langsam kehre ich zu meiner Routine zurück", schrieb die 30-jährige Serbin zu den Fotos, die mit den Hashtags #newmomslife ("Das Leben einer neuen Mama") und #newborn ("Neugeborenes") versehen sind. Kein Zweifel: Ivanovic ist schon wieder toll in Form.

Auf einem anderen Bild blickt Ivanovic, die mit Schweinsteiger in Chacogo lebt, lächelnd in die Kamera. Ein kleines Babyhändchen umklammert den kleinen Finger ihrer rechten Hand. Während der Schwangerschaft hatte sich die French-Open-Siegerin von 2008 mit dem Posten von Fotos zurückgehalten.

Tennisfan Schweinsteiger lässt sich mit Federer und Laver ablichten

Schweinsteiger und Ivanovic hatten im Juli 2016 in Venedig geheiratet. Unter den Gästen waren damals unter anderem auch Angelique Kerber und Ski-Ass Felix Neureuther. Ivanovic, die im Jahr ihres Triumphes von Roland Garros insgesamt zwölf Wochen das WTA-Ranking angeführt hatte, gab im Dezember 2016 offiziell das Ende ihrer Profikarriere bekannt.

Schweinsteiger ist bereits seit jeher ein großer Tennisfan - und begnadeter -spieler. Als Roger Federer jüngst in Chicago war, um Werbung für den an selber Stelle stattfindenden Laver Cup im September 2018 zu betreiben, nutzte der einstige Star von Bayern München und Ex-Nationalmannschaftskapitän die Chance und ließ sich mit dem Grand-Slam-Rekordchampion aus der Schweiz und der australischen Ikone Rod Laver ablichten.

