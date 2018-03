Qualifikation in Miami: Andrea Petkovic gegen Sabine Lisicki - Antonia Lottner ausgeschieden

Antonia Lottner hat die Qualifikation für das WTA-Premier-Mandatory-Event in Miami verpasst. In der ersten Runde verlor sie gegen die favorisierte Rumänin Monica Niculescu mit 4:6, 0:6. Am Montagabend kommt es zum direkten Duell zwischen Andrea Petkovic und Sabine Lisicki.

Lottner ging im dritten Duell mit Niculescu zum dritten Mal als Verliererin vom Platz. Bislang gelang ihr gegen die Weltranglisten-70. kein einziger Satzgewinn.

Auch die rein deutsche Begegnung zwischen Petkovic und Lisicki ist keine Premiere. Bereits im April 2014 standen sich die beiden gegenüber, damals ließ Petkovic ihrer Gegnerin keine Chance und gab nur ein einziges Spiel ab.