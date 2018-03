Qualifikantin Danielle Collins schlägt auch Venus Williams

Die Qualifikantin Danielle Collins ist bei den Miami Open nicht zu stoppen: Im Viertelfinale besiegte sie auch Venus Williams und zog so in ihr erstes Masters-Halbfinale ein.

Die 24-Jährige gewann mit 6:2, 6:3 und trifft nun auf French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Das zweite Halbfinale bestreiten Sloane Stephens und Victoria Azarenka.

"Sie war mein ganzes Leben mein Idol. Das ist solch ein spezieller Moment, ich versuche das selbst gerade zu verstehen", sagte Collins im Anschluss an ihren größten Sieg. Für die Nummer 93 der Welt sind die beiden Turniere in Indian Wells und Miami ein persönliches Sunshine Double: In Indian Wells kam sie via WIldcard ins Achtelfinale (unter anderem nach einem Sieg über Madison Key), in Miami besiegte sie unter anderem CoCo Vandeweghe und Monica Puig.

Collins ist die erste Qualifikantin überhaupt, die in Miami in ein Halbfinale eingezogen ist.

