Julia Görges startet in Indian Wells souverän

Julia Görges (Bad Oldesloe) ist beim prestigeträchtigen WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells in die dritte Runde eingezogen. Die an Nummer zwölf gesetzte Görges besiegte im ersten Match nach einer Mitte Februar erlittenen Hüftverletzung die Russin Natalja Vikhlyantseva mit 6:4, 6:1.

Ihre nächste Gegnerin ist die Siegerin des Duells zwischen Olympiasiegerin Monica Puig (Puerto Rico) und Anastasija Sevastova (Lettland/Nr. 21). Gegen die Lettin hat Görges eine 4:2-Bilanz, gegen Puig hat die Deutsche nur eine von fünf Partien gewonnen.

Im Achtelfinale könnte Görges dann auf die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) treffen, die nach ihrer Babypause in Indian Wells ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben hat. Williams spielt in Runde zwei gegen die Niederländerin Kiki Bertens.

Mona Barthel (Neumünster) schied hingegen in der zweiten Runde aus. Die 27-Jährige musste sich am Samstag der Weltranglistenvierten Elina Svitolina (Ukraine) 4:6, 3:6 geschlagen geben. Ebenfalls nicht mehr dabei ist Madison Keys: Die US-Open-Finalistin zog überraschend gegen Danielle Collins in zwei Sätzen den Kürzeren.

Im Anschluss kämpft Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10) gegen Ekaterina Makarowa (Russland) um das Weiterkommen.

